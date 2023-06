Dem kan FCK møde i CL-kvalifikationen

Et irsk mesterhold kan blive den første udfordring for FC København på vejen mod Champions League.

Det står klart efter onsdagens lodtrækning i schweiziske Nyon.

FCK skal i anden runde i kvalifikationen til Champions League møde vinderen af opgøret mellem Shamrock Rovers og en endnu ukendt modstander fra kvalifikationen.

Der er ikke fundet modstander til Shamrock Rovers i første kvalifikationsrunde endnu. Det står mellem fire hold at blive irernes modstander.

De fire hold kommer fra henholdsvis Andorra, Montenegro, San Marino og Island og er ikke modstandere, der på papiret bør volde FCK problemer.

De fire hold er Atlètic Club d'Escaldes fra Andorra, Buducnost Podgorica fra Montenegro, Tre Penne fra San Marino samt islandske Breidablik.

De fire hold mødes i en miniturnering i slutningen af juni i en såkaldt præliminær kvalifikationsrunde.

FCK-træner Jacob Neestrup tager lodtrækningen afslappet og kræver avancement.

- Uanset hvilke hold vi havde trukket, så var målet det samme - nemlig at gå videre.

- Vi er selvfølgelig favoritter, uanset hvem vi måtte ende med at møde, men for os handler det nu om at sætte os ind i de potentielle modstanderes styrker og svagheder, hvilket allerede sættes i gang nu.

- Vi ser frem til at spille europæiske kampe igen, siger Jacob Neestup til klubbens hjemmeside.

FCK skal som udgangspunkt spille på udebane først. Det første opgør skal spilles enten 25. eller 26. juli. Ugen efter venter returopgøret i Parken.

For at komme i Champions Leagues gruppespil skal det danske mesterhold vinde samlet over tre modstandere.

På papiret vil den første opgave dog blive overkommelig, og lodtrækningen kunne have været værre. Eksempelvis undgik FCK både Häcken og HJK Helsinki.

I sidste sæson var FCK med i gruppespillet i Champions League. Det endte med en fjerdeplads i gruppen med Manchester City, Borussia Dortmund og Sevilla.