Den var aldrig gået i Danmark

- Det ikke er alle lande, der har oplevet, hvad vi har set, der er sket i Danmark med Richter, men vi ved, at det ikke er smart at være ude i sådan et vejr.

Sammenbidt og bange på sine holdkammeraters vegne sad Nicolai Boilesen på bænken og kunne slet ikke fatte, hvorfor tirsdagens europæiske kamp ikke blev udskudt, mens et vildt uvejr raserede.

Himlen lyste op flere gange. Tordenbragene lød som eksplosioner på det polske stadion. Alt imens fløj FCK-profilens tanker hen på Jonathan Richter, der i 2009 blev ramt af et lyn på Hvidovre Stadion.

Richter befandt sig selv i sin stue, da FCK's vigtige playoff-opgør gik i gang. Han forstod heller ikke, hvorfor kampen absolut skulle starte klokken 21.00 og ikke lidt senere.

Det fortæller den tidligere FC Nordsjælland-spiller til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Jeg sad ved siden af min hustru og så kampen, og det var faktisk hende, der pludselig sagde 'hold kæft et voldsomt vejr, hvorfor stopper de ikke kampen?', hvortil jeg egentlig bare svarede, at det tror jeg også, de ville gøre, hvis det havde været i Danmark.

- Det der var sgu for mærkeligt.

- Sig til Boilesen og de andre, at de er for seje, siger Richter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonathan Richter har tidligere været aktuel med sin selvbiografi 'Ramt af lynet'. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Uforstående

For 14 år siden gennemlevede han og familien et mareridt.

Under en reserveholdskamp for FC Nordsjælland slog et lyn slog ned i ham, mens hans tvillingebror - Simon - blandt andet var på tribunen.

Teknisk var Jonathan Richter død i mere end 40 minutter, før han blev genoplivet, og senere lå han 11 dage i koma. Det kostede ham nederste del af venstre ben og satte en stopper for fodboldkarrieren.

- Sidder det stadig i dig, når du ser sådan en kamp som FCK's?

- Jeg har jo ikke oplevet det på samme måde. Men jeg synes jo ikke, det er fair over for min tvillingebror eller andre, der så, hvad der skete for mig på nært hold. Jeg var jo bare skuespilleren i det, så jeg har ikke direkte mærket følelserne i at spille i tordenvejr.

Annonce:

- Men hvis jeg går rundt udenfor i lyn og torden, så ved jeg godt, at jeg skylder min familie og mig selv at søge ly og gå indenfor.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jonathan Richter i duel med Thomas Rasmussen. Foto: Jens Dresling

Hellere en gang for meget

Siden er reglerne på området blevet strenge, når det kommer til tordenvejr i sporten.

I den gældende danske fodboldlov kan man blandt andet læse, at dommeren aldrig må tage chancer, når det kommer til tordenvejr.

'Hellere afbryde én gang for meget end én gang for lidt, hvis et tordenvejr er under opsejling', lyder det ordret.

Det skete ikke tirsdag, og efterfølgende afslørede Rasmus Falk da også over for pressen, at han havde været henne ved dommer Irfan Peljto, fordi han undrede sig over, at kampen ikke blev udskudt.

- Havde jeg været spiller i går, så havde jeg også tænkt, at det var for dårligt, dommeren ikke gjorde noget, fortæller Richter.

- Man kunne jo senere se, at vejret havde lagt sig efter 10 minutter. Det er vel ikke en stor regning at betale at skyde den lidt.

Annonce:

- Man udskyder kampe hele tiden, fordi der er tilskuere, der ikke er kommet ind på stadion, men det er tydeligvis ikke en fællesnævner for reglerne for alle kampe, og det er ærgerligt.

- Det kunne have endt skidt og blive dyrt på den forkerte måde.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Unikt indblik i Superligaen Superligaen Gem Gemt Førerulven: Penge, passion og privatliv Fodbold Gem Gemt Husker du Superligaens cheerleaders? Sport Gem Gemt Kom helt tæt på Sistos sekt: Så vild er mystikken Superligaen Gem Gemt Så mange millioner scorer Brøndby og FCK på Højlund-handel Dansk fodbold Gem Gemt Superliga på deltid: Her er Hvidovre-spillernes 'rigtige' jobs Superligaen Gem Gemt Tv-vært gav Brøndby-boss et chok Dansk fodbold Gem Gemt Røde Romario: - Bankbogen har det okay Superligaen Gem Gemt Tidligere Superliga-spiller springer ud som model FC København Gem Gemt Lever i det skjulte: FCK's magtfulde rigmænd Landsholdsfodbold Gem Gemt Så slemt er det: Parken i forfald Superligaen Gem Gemt Bødekasse-hemmeligheder fra Superligaen Superligaen Gem Gemt Her er Superliga-stjernernes kendte kærester FC København Gem Gemt Historien bag Ståle-billedet: - Mine venner fik et chok Superligaen Gem Gemt Ny Superliga-spiller var syv måneder på flugt

Der skal være styr på det

Ekstra Bladet har i siden tirsdag aften forsøgt at få kommentar fra det europæiske fodboldforbund, UEFA.

Vi har blandt andet spurgt dem til, om de kunne garantere for spillerens sikkerhed, men indtil videre har vi ikke fået noget svar.

Spillerforeningen har dagen derpå kaldt episoden 'dybt forkastelig' og mener, at man gamblede med spillerens liv ved at lade opgøret fortsætte.

Nicolai Boilesen fortalte selv, at han ikke kunne forestille sig, hvad der havde været sket, hvis FCK-spillerne eksempelvis nægtede at spille kampen, og ifølge Richter må det da heller aldrig komme komme dertil.

Annonce:

- Det er FCK's største kamp i år, så det bør jo aldrig komme til, at man skal protestere ved at forlade banen uden dommerens accept. Sådan noget skal bare være på plads. Der skal være styr på det, så det ikke er spillerne, der bliver taget som gidsler.

- Jeg kan huske, at min tvillingebror engang spillede en kamp for det gambianske landshold, men han blev nødt til at trække sig i pausen, fordi det lynede og tordnede. Han havde ikke lyst til at spille, hvortil dommeren bare svarede 'This is Africa'.

- Netop dét er et vigtigt perspektiv at give videre. At forsøge at være med til at gøre fodbolden til et mere sikkert sted og gøre det ligeså organiseret som i Danmark, hvor der er strenge regler helt ned til en Serie 3-kamp.

- Det handler om at give spillerne de bedste forudsætninger for at præstere i så vigtig en kamp, og det havde de ikke i går. Se bare på reaktionerne. FCK's træner var tydeligt påvirket af vejret. Det samme var spillerne, og når de med deres erfaring ved, at kampen var blevet udskudt i Superligaen, så gør det ikke situationen nemmere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Viktor Claesson og Rasmus Falk i aktion. Foto: Waldemar Deska/Ritzau Scanpix

Hepper på FCK

FCK vandt kampen 1-0, og når der er returkamp i Parken onsdag i næste uge, finder vi ud af, hvilken samlet vinder, der indløser billet til gruppespillet i Champions League.

Jonathan Richter ved godt, hvad han håber, der sker.

- Jeg ser meget Arsenal. Jeg håber virkelig meget, FCK går videre og havner i samme gruppe som Arsenal, for så slipper jeg for at tage hele vejen til London for at se dem.