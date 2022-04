Derfor kan han ikke komme på holdet

33 millioner kroner.

Det kostede FC Københavns nigerianske kantspiller Akinkunmi Amoo, da han i januar kom til fra den svenske storklub Hammarby.

Den høje købspris betød naturligvis at forventningerne til 19-årige Amoo, var tårnhøje ved Superligaens genopstart tilbage i februar måned, men der er nok ingen FC København-fans, der vil sige, at de er blevet blæst bagover af deres nyindkøb.

Amoo har allerede scoret et enkelt mål, men han har kun spillet 63 minutter fordelt over to kampe for FC Københavns førstehold.

Ifølge Jess Thorup var hans andre spillere foran Amoo, da han tiltrådte truppen i vinter.

- Han kommer ind i truppen og er lidt efter de andre fysisk, og der var et efterslæb vi skulle have bygget op, fortæller Jess Thorup til Ekstra Bladet efter onsdagens træning.

Akinkunmi Amoo fejrer sin hidtil eneste FCK-scoring med Babacar. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det er dog godt tre måneder siden, at nigerianeren tilsluttede sig FCK-truppen, og det fysiske er så småt på plads, men det har ikke kastet meget spilletid af sig.

- Det er jo nogle positioner, hvor vi har rigtig mange andre dygtige spillere, så en ting er, at man håber, der sker noget på kort sigt, men det vigtige er, at vi får bygget det op, som er det vigtige nemlig relationerne til de spillere omkring sig, og det tager vi helt stille og roligt.

Amoo var slet ikke med i truppen senest mod AaB, og Jess Thorup holder kortene til kroppen forud for søndagens topbrag mod FC Midtjylland, og man må derfor vente med at se om Amoo er i truppen til den kamp.

