Derfor så Ståle rødt: - Han var blind eller lyver

FCK's manager Ståle Solbakken frygter ikke en karantæne.

Hvis de to gule kort, som igen var lig et rødt kort, vil blive en sag i disciplinærudvalget, vil han i det mindst få en forklaring.

Så kan alle se, at han havde ret i sin kritik.

De gule kort faldt i forbindelse med AaB's to mål, og det endte med, at Ståle Solbakken efter godt 50 minutter blev bortvist.

I første omgang tog den 'forsmåede' FCK-manager opstilling bag løvernes udskiftningsboks, men efter nogle minutter blev han 'fjernet' af den tekniske direktør Johan Lange, så resten af kampen opholdt han på bagerste række på hovedtribunen.

Ståle Solbakken fik det første gule kort, fordi AaB ved optakten til 1-0 målet stjal en masse meter.

Det førte til en disput med fjerdedommer Morten Krogh.

- Jeg sagde 10 meter til fjerdedommeren, mens han sagde en halv meter, så enten var han blind eller så lyver han, siger Ståle Solbakken, som efter kampen havde lejlighed til at gense situationen.

Her blev han bekræftet i, at han havde mere ret med 10 meter end en 1/2 meter.

Ved det andet mål i starten af 2. halvleg så Ståle Solbakken et frispark begået mod Karlo Bartolec, der ikke blev fløjtet, så Kasper Kusk kunne gennemføre dribleturen, som førte til 2-0.

- Det var tale om to kampafgørende situationer, men jeg siger ikke, at det var derfor, at vi tabte, siger Ståle Solbakken, som efterfølgende i to omgange forsøgte at komme til at tale med kampens dommer Jens Maae.

Fotos: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Selv om FCK havde skiftet voldsomt ud, var det tydeligt, at der var tale om den tredje kamp på seks dage.

Løverne kunne efter AaB's mål til 2-0 ikke finde kræfter til modoffensiv, så hjemmeholdet kunne cruise sig i pokalsemifinalen.

Inden AaB kom på måltavlen, havde FCK i starten af opgøret haft gode muligheder for at komme foran.

Først Bryan Oviedo, som skød forbi mål fra tæt hold, og få minutter senere havde Michael Santos ikke samme succes med hovedet som forleden i 3-2 sejren over AaB.

- Et cadeau til AaB. Det er aldrig rart at tabe, og i dag var AaB mere kyniske end os, sagde Victor Nelsson.

- Vi havde chancer til mål, og hvis vi havde scoret, ville det have blevet en anden kamp.

