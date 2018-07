Derfor tog Fischer ikke nervepirrende straffe: - Vi havde lavet en aftale

PARKEN (Ekstra Bladet): FCK undgik med nød og næppe en europæisk fiasko mod finske KuPS takket være en scoring på straffespark af Denis Vavro.

Den slovakiske forsvarsspiller udnyttede ti minutter før tid det straffespark, som Viktor Fischer fremtvang og sendte københavnerne videre til 2. kvalifikationsrunde i Europa League

Samtidig fik Vavro vist netop Fischer, hvordan det skal gøres.

Landsholdsspilleren misbrugte i overtiden af mandagens Superliga-premiere mod Horsens et straffespark, og Vavro fik derfor chancen mod det finske mandskab.

- Jeg havde en aftale med Denis om, at hvis der blev begået straffespark mod mig, så tog han. Han havde en god følelse, så vi delte lidt i porten.

- Han har et stærkt hoved, og straffesparket blev knaldet ind. Det er det eneste, der tæller, sagde Viktor Fischer efter 1-1-kampen mod finnerne (FCK videre med sammenlagt 2-1).

Det misbrugte straffespark mod Horsens får ikke Fischer til at frygte ellevemeterpletten, men han sparker næppe lige med det samme igen, hvis det også bliver begået mod ham.

- Det kan være, at Denis kommer til at tage mange straffespark i fremtiden. Nu har jeg været her i et halvt år, og problemet er, at straffesparkene kun bliver begået mod mig, sagde Viktor Fischer med et grin.

Viktor Fischer fremtvang straffespark kort efter den finske 1-0-scoring. Foto: Lars Poulsen

Der havde ikke været meget at grine af i løbet af kampens 90 minutter. FCK bragte sig selv i problemer, og forlænget spilletid lurede, da Fischer fremtvang straffespark.

- Det handler om at gå videre. Vi får et resultat, og det er skidevigtigt. Forhåbentlig glemmer vi de her kampe på længere sigt, når vi er bedre og spiller med, hvor det rigtigt gælder.

- Udviklingen er lille lige nu, men vi kan selv se den. Det er det vigtigste. Så skal folk nok se den på længere sigt. Forhåbentlig, sagde Fischer og roste FCK’s evne til at komme tilbage efter at have sat sig selv under pres.

Det var også det positive, som manager Ståle Solbakken kunne finde ved en kamp, som de fleste FCK-fans formentlig vil prøve at glemme hurtigst muligt.

Det var ikke kønt, og kvaliteten på bolden var for dårlig for københavnerne, der først for alvor skabte store chancer, da finnerne satsede alt til sidst.

- Jeg er tilfreds med vores reaktion, da vi kommer bagud. At vi ikke klappede sammen. Men præstationen i dag var ikke tilfredsstillende i lange perioder.

- Det blev mere stressende, og det var mere pres på os, end vi havde håbet. Der er masser at arbejde med, og det gør vi også, sagde Ståle Solbakken, der var glad for at undgå forlænget spilletid med tanke på, at flere af hans spillere halter efter rent fysisk.

FCK møder i 2. kvalifikationsrunde islandske Stjarnan og starter på Island torsdag i næste uge.

Islændingene slog estiske Nõmme Kalju i 1. kvalifikationsrunde, og Ståle Solbakken vurderer dem til at være på nogenlunde samme niveau som finske KuPS.

Så det kan blive svært nok for FCK, som holdet spiller lige nu.

FCK's næste europæiske modstander: YouTube-hit og et lån af Laudrup Har de vundet noget? I 2014 gik de ubesejrede gennem sæsonen og vandt klubbens hidtil eneste mesterskab. Hvad med sidste sæson? Sluttede som nummer to - 12 point efter Valur. Nogen kendte spillere? Nja. Det tidligere FCN-angrebsflop Gudjón Baldvinsson er holdets farligste. På midtbanen spiller den tidligere SønderjyskE-profil Eyjolfur Hedinsson. Og europæisk erfaring? Ikke meget. Debuterede i 2014, hvor de sendte både skotske Motherwell og polske Lech Poznan ud, inden de tabte sammenlagt 0-9 til Inter. Røg sidste år ud til irske Shamrock Rovers. Hvordan nåede de 2. runde? Slog estiske Nõmme Kalju FC 3-0 for øjnene af 980 tilskuere hjemme på Island i første kampe. Tabte returkampen 0-1. Ellers noget? Klubben blev et YouTube-hit i 2010 for sin kreative, sjove jubelscener - blandt andet den menneskelige cykel. Og så var Mads Laudrup udlånt til klubben fra HB Køge i 2012.

