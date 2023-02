Derfor var han pludselig ude

Andreas Cornelius kom til FC København som en af sommerens helt store transfersatsninger, men skader holdt ham ude af store dele af efteråret.

Københavnerne håber på flere minutter til landsholdsangriberen i foråret, men i den næstsidste test fredag kom han ikke på banen.

FCK skriver på Twitter, at Cornelius 'mærkede lidt' under opvarmningen til kampen mod svenske AIK i Portugal.

- Status på Andreas Cornelius: Han mærkede lidt under opvarmningen, og for ikke at tage nogen chancer udgik han til fordel for Jordan Larsson, skriver FCK.

29-årige Cornelius blev hentet i tyrkiske Trabzonspor, hvor han i den forgangne sæson blev mesterholdets topscorer og havde stor succes.

Siden hjemkomsten til FCK er det blot blevet til to mål i otte kampe - begge i pokalturneringen mod Thisted FC.

FCK vandt fredagens testkamp med 2-1 på mål af Hakan Haraldsson og Denis Vavro og møder tirsdag Næstved i sidste test.

FCK genoptager sin superligasæson mod Silkeborg 19. februar. Før forårspremieren er de forsvarende mestre nummer tre med otte point op til førerholdet, FC Nordsjælland.