Desperat redning: - Ramte Ståles bløde punkt

Siden sommeren 2018 har Rosenborg forsøgt at komme af med Nicklas Bendtner, men det var både umuligt sidste sommer, i vinter og også i det meste af denne sommers transfervindue.

Et kvarter før lukketid på vinduets sidste dag slog FC København så til, og Dagbladets klummeskribent Morten Pedersen har skrevet en længere klumme om, hvordan Ståle Solbakken set fra et norsk synspunkt har reddet Nicklas Bendtner.

- To skadede angribere og en betydelig dosis medmenneskelighed fik Ståle Solbakken til at sige ja til Nicklas Bendtner. Kontrakten på fire måneder siger alt om risikoen, lyder det.

Han kalder det for en chokerende mulighed for Bendtner for at genrejse karrieren.

- Der er mange grunde til det. Den vigtigste er Ståle Solbakken. I disse dage fodboldens venligste mand, skriver den norske klummeskribent.

- Nicklas Bendtners nye chance handler om Ståle Solbakkens generøsitet og vilje til at risikere noget med en fodboldspiller i en en nærmest desperat situation, lyder det.

Ifølge Morten Pedersen har Solbakken altid har haft et godt øje til Bendtner og har fortalt ham det flere gange. Og nu skete skiftet så efter tre uger med sms'er.

- Nicklas Bendtner ramte Ståle Solbakkens bløde punkt. Han fik FCK-træneren til at tro på det, han selv er nødt til at tro på - at han har lært af sine fejl, at det aldrig vil ske igen, at han vil gøre alt for at tage vare på denne sidste chance, og at selv hele Danmarks Lord kan reformere sig, skriver Pedersen.

Fodboldens venligste mand, lyder det i overskriften på klummen om Ståle Solbakkens køb af Nicklas Bendtner. Foto: Screenshot/Dagbladet

Bendtner og Solbakken på træningsbanen sammen. Foto: Jens Dresling

På reaktionen i Danmark kan han genkende mekanismerne, der gik i gang ved Bendtners ankomst til Rosenborg.

- Da Nicklas Bendtner kom til Norge i vinteren 2017 var han navnet, som Eliteserien havde brug for og havde ventet på længe. Ganger du det med 100, får du den tilstand, som lige nu får danske kommentatorer til at gå amok.

- Nicklas Bendtner er den fortabte søn, som nu vender tilbage til lyden af det danske folks fanfarer, lyder det.

- Her i Norge er det vanskeligt at forstå den position, som Nicklas Bendtner har i Danmark. Hvor højt elsket han er, uanset fejl og mangler. Hvor stor han er på tværs af danske klubfarver, skriver han.

Bendtner har ellers dummet sig gang på gang uden for banen og har også selv gjort det klart, at der for ham kun er FCK, og han aldrig ville skifte til Brøndby eller FC Midtjylland.

Ifølge den norske kommentator så er Bendtner mere end den stjerne på den danske fodboldhimmel.

- I Danmark er Nicklas Bendtner sin egen planet, skriver norske Morten Pedersen.

VG-Sporten har også lavet en klumme om danskerens exit. Foto: Screenshot/VG

Også hos VG har de lavet en klumme. Her skriver Leif Welhaven under overskriften 'Bendtner har sat aftryk for altid: Går ud med ære'.

- Det mest spektakulære køb i norsk Eliteserie kunne aldrig blive en A4-affære, og det er det heller ikke blevet, skriver han og peger på, at de forskellige opfattelser af danskerens eftermæle skyldes, at nogen ser glasset som halvtomt, mens andre ser det som halvfuldt.

- Og måske opsummerer det netop det fascinerende bed Nicklas Bendtner. Spændvidden og de utallige facetter, lyder det videre.

Det har været mange penge, Rosenborg har smidt efter Bendtner, der ikke har været på holdet siden april måned, men omvendt har der også været gode tider med danskeren.

- Otte måneder og 24 døgn inde i 2017 oplevede Rosenborg noget, der står med guldskrift i klubbens post-Eggen-æra og som rent sportsligt matcher meget fra den tid også.

- Ajax blev slået både hjemme og ude og helt centralt i den europæiske succes stod en genrejst dansk angriber sammen med Samuel Adegbenro.

- Detaljerne, hælsparkene, præcisionen og auraen viste Bendtner, der var tilbage som angriber med internationalt format, lyder vurderingen far VG-kommentatoren.

Bendtner blev også ligatopscorer det første år og var med til at vinde både mesterskab og pokal i de to første sæsoner, mens 2019 har været et rædselsår for både ham og klubben, der uden danskeren ligger 10 point fra førstepladsen.

