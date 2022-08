- Det er ligegyldigt, hvordan fanden spillet har været

De danske mestre fra FC København har fået en decideret rædselsfuld start på Superliga-sæsonen.

Modstanderne i de tre første kampe har været AC Horsens, AaB og Viborg. Indtil nu har de kampe blot kastet én sejr af sig.

Senest tabte løverne fra Østerbro 2-4 til sidste års oprykkere fra Viborg, og det fik i den grad et hav af frustrerede FCK-fans til tasterne på de sociale medier.

Efter kampen kaldte Jess Thorup præstationen for den bedste i sæsonen, hvilket ikke ligefrem hjalp på stemningen på internettet.

Der har været rigeligt at snakke om for træner-teamet i FCK efter den haltende start. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Til onsdagens træning på Frederiksberg fremlagde Ekstra Bladet fansnes kritik overfor FCK-træneren, og her blev det gjort klart, at resultatet selvfølgelig er vigtigst.

- Jeg skal ikke kommentere på, hvad andre synes. Det jeg prøvede at definere på daværende tidspunkt var, at vi aldrig bliver tilfredse med at tabe, men indholdet af den kamp var i hvert fald spillemæssigt den bedste ud af de tre kampe, vi har spillet indtil nu.

- Det ændrer ikke på, at vi er skuffede over resultatet, og vi er skuffede over den måde, vi forsvarer på, så det jeg prøvede at præcisere, som måske ikke alle forstod var, at rent spillemæssigt var det den bedste kamp i denne sæson, siger Thorup.

Det var en flok skuffede FCK-spillere, der gik fra banen i Viborg efter nederlaget på 2-4. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

- Hvad siger det om jeres sæsonstart, at den kamp netop har været den bedste præstation?

- At vi ikke er tilfredse. Det siger sig selv. Én sejr ud af tre mulige bliver vi aldrig tilfredse med, og så er det ligegyldigt, hvordan fanden spillet har været, så bliver vi ikke tilfredse med det.

- Men når det er sagt, så er jeg også nødt til at forholde mig til, hvad der foregår på træningsbanen i ugens løb, og indholdet bag resultatet. Det er det jeg nogle gange prøver at holde noget fokus på, selvom jeg godt ved, vi bliver målt og vejet på resultater.

Kortfattet sportsdirektør

Sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen var noget mere kortfattet end Jess Thorup, da han skulle svare på den utilfredsstillende sæsonstart hos FCK.

- Tre point i tre kampe er ikke tilfredsstillende for FCK, siger 'PC', der dog gerne ville snakke noget mere, om de transfers FC København har foretaget indtil videre.

- Lige nu er jeg tilfreds. Vi har fået Lerager ind på en permanent kontrakt, vi har hentet Vavro i Lazio, vi har fået Claesson ind og nu har vi fået Mohamed Daramy. Så lige nu er jeg godt tilfreds.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Ændrer ikke noget

Viceanfører Nicolai Boilesen glæder sig til søndagens københavner-derby, når Brøndby lægger vejen forbi et udsolgt Parken. Han mener dog ikke, at der er ekstra pres på, selvom de møder Brøndby.

- Det er rigtigt, vi har fået en dårlig sæsonstart, men om vi skulle have mødt Brøndby, Lyngby eller FC Midtjylland havde det ikke gjort nogen forskel. Det altid den næste kamp, der er den vigtigste, siger forsvarsspilleren.

Nicolai Boilesen har en fortid i Brøndbys ungdomsafdeling, og han ser i den grad frem til søndagens fight mod vestegnsklubben. Foto: Jens Dresling

Udebanefansene er tilbage til et derby for første gang siden oktober, hvor der opstod ballade flere steder mellem de to fangrupperinger og politiet, og for Boilesen er fansene uundværlige for, at man får et ægte derby.

- Jeg synes det er dejligt, at man har modstanderens fans med også.

- Det giver noget til modstander holdet, og så giver det jo god lir på lægterne, som der skal til i et derby som det her. Det er ikke kun på banen vi går til den. Det gør de også på lægterne, og det skal der til for at have et rigtigt derby.

