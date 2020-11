'Det forbudte skifte': FCK på rov i Brøndby

En Brøndby-mand skal løse de mentale problemer i FC København!

Den kriseramte københavnske klub står efter afskeden med Martin Langagergaard i starten af november uden mentaltræner, men de har fundet manden, der fremover skal stå for hjernegymnastikken.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver Christian Engell ny mentaltræner i FC København.

Engell har siden efteråret 2014 været tilknyttet Brøndby, hvor han som mentalitetsudvikler er en del af træner Niels Frederiksens stab.

Ekstra Bladet erfarer, at Engell for nylig har sagt op i Brøndby uden at afsløre hvorfor.

William Kvist henter sin tidligere mentaltræner til FC København. Foto: Jens Dresling

Christian Engell blev, inden turen gik til Brøndby, kendt som William Kvists mentaltræner.

Kvist mødte Engell, da han var helt ung spiller i FCK. Han hjalp ham igennem nåleøjet til førsteholdet, og det blev starten på et langt, succesfuldt og også meget omtalt samarbejde.

Nu får det tilføjet et nyt kapitel.

William Kvist er efter fyringen af Ståle Solbakken midlertidig sportslig leder i FC København.

Det var ham, der sagde farvel til Martin Langagergaard og nu også goddag til Christian Engell.

FCK's kommende mentaltræner er i forvejen ansat som performance coach i e-sports-organisationen North, som Parken Sport & Entertainment ejer sammen med Nordisk Film.

Christian Engell arbejder også sammen med landsholdets målmand Kasper Schmeichel.

