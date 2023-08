- Det gør umenneskeligt ondt

De væltede i chancer.

Og da Diogo Goncalves sendte bolden mod kassen med små ti minutter tilbage lignede det endelig, at Parken kunne bryde ud i vild jubel.

Men den danske Sparta Prag-keeper Peter Vindahl Jensen ville det anderledes og leverede en vild dobbelt-redning.

Lige præcis dén gjorde derfor også ekstra ondt på FC Københavns Christian Sørensen, da han efter 0-0-resultatet tirsdag aften satte ord på opgøret i Champions League-kvalifikationen.

- Jamen, altså. Det er en flot redning. Det må man sige. Det gør da umenneskeligt ondt, at se, at han tager den. Det lægger jeg ikke skjul på, for jeg synes, vi gør så mange rigtige ting. Cadeau til ham. Det var en flot redning.

Samme melding kom FCK-træner Jacob Neestrup med, da han skulle forklare, hvordan i alverden kampen kunne ende uden mål.

Annonce:

- Den ender 0-0, fordi overliggeren ikke er en lille smule højere, og så fordi Vindahl har en fantastisk redning.

- Han er fra FC Nordsjælland-skolen, så det er jo en copy-paste af den redning, Andreas Hansen havde herinde. Den skal de have ros for oppe i Farum, lød det med et smil fra den danske mestertræner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danske Peter Vindahl, der for nylig er skiftet til Sparta Prag, leverede en pragtredning i slutningen af opgøret. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Jeg er ikke skuffet

FC København havde på forhånd meldt ud, at man gik benhårdt efter en sejr, der ville betyde, at man havde et godt udgangspunkt forud for returopgøret i den tjekkiske hovedstad i næste uge.

Men selvom det ikke lykkedes, var der ikke meget skuffelse at spore hos københavnere.

- Jeg er faktisk ikke skuffet, for vi gør alt det, der skal til for, at vi får en sejr i dag, sagde Christian Sørensen.

- Det er ned til marginalerne i dag. Og holder vi det her niveau, kan jeg ikke se, at vi ikke skulle gå videre.

Annonce:

- Jeg er meget, meget fortrøsningsfuld. Der er rigtig mange spillere, der leverer på et meget højt niveau. Jeg har en fornemmelse af, at vi står et rigtig godt sted i forhold til den udekamp. Vi viser i dag, at vi har lidt mere kvalitet.

Om en uge venter returopgøret i Prag. Den samlede vinder går videre til den afgørende playoffrunde om en plads i Champions League-gruppespillet.

Her venter enten polske Rakow eller Aris fra Cypern. Polakkerne vandt tirsdag 2-1 på hjemmebane.