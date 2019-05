'Det her er der intet, der slår'

Når der er derby i København, sætter det som regel hele fodbold-Danmark på den anden ende, særligt, når der er guld på højkant.

Søndag var bestemt ingen undtagelse.

Allerede fra formiddagens spæde start summede Østerbro og området omkring Parken af fodboldfeber. Østerbro var klædt i hvidt, mens mesterskabs-sultne løver spredte stemning udenfor grønsværen. En sult de senere fik stillet.

Der var dømt festival-stemning, hvor musikken var erstattet af fodbold, lune dåsebajere, et svingende køligt vejr og ingen bekymring for, hvad der sker i morgen.

For når der er fodbold, er der kun en ting, der tæller. Sejr.

Og i høj grad for hjemmeholdet FCK, der fik raget deres 13. mesterskab med 3-2 sejren over rivalerne fra Brøndby.

Se også: FCK-stjerne floppede midt i guld-fest: Se karaktererne her

Hvorfor

Men lad os bare være ærlige. Det er ikke alle, der forstår, hvorfor at man søndag efter søndag aflyser familieaftaler og kærestemiddage for at tage på stadion og se 22 mænd jagte en kugle.

Når man slentrer rundt om Parken på en kampdag som søndagens, er der dog ingen tvivl, hvad der er det helt store trækplaster.

- Fællesskabet!, lyder det i kor fra næsten alle Ekstra Bladet møder. Enkelte peger på den skummende øl, der sidder limet fast i hånden på dem, mens de griner og kigger på vennerne.

Se også: Jackpot i København: Uimodståelig FCK-fest

Det største

Argumenter for at tage ind og se fodbold og spise sort-brankede grillpølser, mens man skråler om kap med sin sidemakker, som man faktisk ikke kender, bliver kun større, når man tager i betragtning af, at det er derby-dag.

I Skotland har de Old Firm mellem Glasgow-holdene Celtic og Rangers, i England er der Merseyside-derby mellem Liverpool og Everton, og i Danmark har vi FCK-BIF. Muligvis det største opgør i hele Norden.

To forskellige ideologier, der har den præcist samme målsætning: om at være det bedste hold i Danmark, og det har kastet et par heftige opgør af sig.

I alt har klubberne spillet 108 kampe mod hinanden på tværs alle turneringer. 51 sejre til FCK, 24 uafgjort og 33 sejre til BIF.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor går vi til fodbold

Jacob Bransner, 44 år, slagter i Meny, Østerbro med sønnen Peter Bransner, 13 år

Som man ofte ser det følger sønnike i farmands fodspor. I familien Bransner er det ingen undtagelse.

Har du selv valgt at blive FCK-fan?, spørger Ekstra Bladets reporter Jacobs Bransners søn Peter.

- Nej. Det er nok far, der har bestemt det.

- Men jeg synes, at det rigtig sjovt. Man kan få hot-dogs!

Hvad betyder det, at man har en søn, der holder med FCK?

- Det er rart. På trods af lidt hård indoktrinering. Han har selv spillet fodbold i Skjold, så selvfølgelig skal han være FCK-fan. Brøndby var ikke på tale, sagde Jacob Brasner forud for kampen.

Han har i mange år været en fast del af Telia Parkens interiør.

Han var der da Zuma saksede den ind bag Mogens Krogh, da Claudemir sikrede en uafgjort mod mægtige Barcelona, og dengang Marcus Allbäck skovlede FCK’s 1-0 mål ind mod Manchester United.

Se også: Forrygende guld-drama i Parken

- Så jeg skal også være her i dag. Jeg er fast sæsonkortholder lige siden stiftelsen i ’92 og har selv spillet i KB.

Til trods at fodboldkampe kan ligge på dårlige tidspunkter, når man skal få en kalender til at hænge sammen, er det ingen hindring for Østerbro-familien.

- De her kampe og superliga-søndage har høj prioritering. Det er der intet, der slår. Der er som sådan ikke noget, der bliver nedprioriteret, det handler bare om prioritering. Ugen bliver planlagt efter, hvornår der er fodbold.

- Så din søn fejrer aldrig fødselsdag på en søndag?

- Selvfølgelig gør han det! Hver syvende år i hvert fald, sagde Jacob, inden han slog op i en stor latter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Emma Nielsen, 22 år, Vanløse, og Amalie Voss, 23 år, Nørrebro, begge studerende

Blandt tusindvis af mænd fandt Ekstra Bladet også to løvinder, der begav sig ind i hulen.

- Alle er jo bare fokuseret på kampen, og så er det lige meget, om man er mand eller kvinde. Vi er der alle af samme grund, fortalte Emma Nielsen på bænken foran Telia Parken, hvor hun sad med veninden Amalie Voss.

- Stemningen er altid god, og det er som om, at det er et lille pusterum, hvor man ikke skal tænke på andet end bare at se en kamp, sagde Emma Nielsen, hvorefter Amalie tilføjede:

- Fællesskabet gør bare, at man kommer lidt væk den normale verden.

Nu siger I pusterum. Skejer I ud, når I er derinde?

- Det ved jeg ikke. Måske lidt. Ikke meget. Man står vel og råber lidt, hvis man har fået for mange øl. Men det er jo ikke noget slemt, vi råber.

- Ej, det kan da godt være, at du har råbt et eller andet slemt, grinte Amalie og pegede på veninden.

- Det må have været i kampens rus, lød forsvaret.

Vilde FCK-planer: Singlefest og all inclusive i Parken

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Johnny Vest, 58 år, ambulanceredder, Frederiksværk

Med familien omkring sig indvilgede Johnny Vest at stille op til et billede og en lille snak forud for kampen.

- Det er jo en festdag i dag. Vi vinder mesterskabet, og det er jeg helt sikker på.

- Vi er her altid for hyggens skyld og gør en familietur ud af det. Både børn og brødre er med.

Selvom alle ikke er FCK-fans, så kan man sagtens nyde en kamp på tribunen.

- Stemningen i det hele taget er bare det bedste. Vi er en fodboldfamilie, så er det sku fedt at se kampen og det gode fodboldbestilt.

- Jeg har altid holdt med FCK, men det gør vi faktisk ikke alle sammen, så det er først og fremmest for familiehyggens skyld, at vi tager herind.

Sidste år er længe siden: Sådan fandt FCK tilbage