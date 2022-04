Jess Thorup er ikke en mand, der nemt går i panik. Det ved de fleste.

Men FCK-træneren MÅ have slugt en valium, inden han mødte pressen efter nederlaget mod Silkeborg, der i perioder skilte FCK ad.

- I 65 minutter spillede vi fuldstændig, som vi gerne ville. Vi skabte rigeligt med chancer, og Silkeborg kom ikke til det store. Pep Biel kom frem til en friløber, og der var angiveligt marginalt offside på Claesson. Jeg er dog skuffet over, vi ikke fik lagt tryk på de sidste 25 minutter, lød det fra Jess Thorup.

Jess Thorup mener ikke, afstanden bliver stor i guldspurten mellem FCK og FCM. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For medier og fans bliver fodbold ofte reduceret til øjebliksbilleder. Den køber fredelige Jess Thorup heller ikke. Det fik i hvert fald ikke hans puls over hvilestadiet, at FCM nu igen ’blot’ er seks point efter københavnerne.

- Vi tager én kamp ad gangen, og jeg har hele tiden sagt, at mesterskabet først bliver afgjort helt til sidst. Det er mulige andre, der har haft travlt med at udråbe os til danske mestre allerede. Det hører ingen steder hjemme i min bog, lød det fra Jess Thorup, der for første gang lød en smule bestemt i sit toneleje.

Det var nu FC København, der stod med 'bar røv og nøgler' efter indsatsen i Silkeborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FCK-fansene kan altså være glade for, at hverken cheftræner eller spillertrup lagde det store i nederlaget mod de velspillende oprykkere.

Heller ikke Kamil Grabara tillagde nederlaget eller den brudte clean sheet-stime den store betydning.

- Livet går videre, og jeg vidste, at jeg måtte lukke mål ind på et tidspunkt, ligesom vi måtte tabe på et tidspunkt. Men det var da ikke drømmen, at stimerne skulle slutte på denne måde, sagde FCK’s rekordkeeper.

I det mindste 'slap' FC København for at skulle håndtere Pione Sisto i sin spillertrup. Kom med i kulissen den dag, FCK opgav kantspilleren.