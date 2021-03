- Det lugter af magtkamp i FCK

- Parken er økonomisk meget sårbar lige nu, så det kræver en stærk og uafhængig formand, der i lighed med Bo Rygaard kan skabe et godt forhold til bankforbindelsen, vurderer Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev

Ligger der en intern magtkamp til grund for Bo Rygaards pludselige stop som formand for Parken?

Formandens pludselige farvel kom i hvert fald som lidt af en overraskelse.

I hvert fald for Morten W. Langer, chefredaktør og analytiker på Økonomisk Ugebrev.

- Jeg har ingen konkret viden, men min umiddelbare analyse er, at det lugter af en magtkamp mellem de tre storaktionærer bag formandens afsked i Parken. Der ligger mere bag end det, vi foreløbig har hørt.

Ellers i offentlige sammenhænge relativt anonyme Bo Rygaard kom pludselig i vælten, da man besluttede at fyre den mangeårige træner Ståle Solbakken og siden erstatte ham med Jess Thorup.

- Det er også mærkeligt, at Parken ikke allerede har afløseren parat, selv om en ny formand først skal tiltræde på generalforsamlingen i april, siger Morten W. Langer.

Han uddyber:

- Vi har et selskab med tre stærke storaktionærer, hvor flere af dem er meget farverige typer. Bo Rygaard kan sagtens have valgt at stoppe, fordi han ikke længere føler, han kan bevare sin integritet som formand.

- Bo Rygaard har efterladt Parken i et stort tomrum, men trods alt med tre stærke ejere tilbage, pointerer han.

Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev, mener, at der ligger en magtkamp bag Bo Rygaards afsked som formand for Parken. Her ses Rygaard sammen med storaktionær Lars Seier Christensen. Foto: Lars Poulsen.

Det store, åbne spørgsmål er nu: Hvad vil Parken i fremtiden, når det handler om formandsposten.

Morten W. Langer er ikke i tvivl om, hvad der vil være bedst for Parken, når man tænker på, virksomheden er i dyb krise med et forventet 2020-underskud i niveauet 280-310 mio. kr., som bliver meldt ud fredag i forbindelse med årsrapporten.

- Man kan spørge sig selv, om Parken skal vælge en Don Ø-type, en marionet-type eller den lidt kedelige, nålestribede type som Bo Rygaard?

- Jeg mener klart, at Parken bør vælge den nålestribede type som Bo Rygaard.

- Det skal man, fordi Bo Rygaard i sit virke har været professionel, saglig og udvist ordentlighed. Han har tilsyneladende haft et godt forhold til Parkens bankforbindelse.

- Samtidig har det været godt for Parken med en uafhængig formand, der kan samle trådene.

- Hvis Parken vælger en af de andre formandsløsninger, åbner man for en zig-zag kurs, som Parken i den nuværende situation slet ikke har brug for, vurderer Morten W. Langer.

Lars Seier bør træde ind i bestyrelsen, mener Morten W. Langer, chefredaktør og analytiker på Økonomisk Ugebrev. Foto: Emil Agerskov.

Chefredaktøren på Økonomisk Ugebrev er af den klare opfattelse, at Bo Rygaards afgang bør betyde, at Lars Seier Christensen træder ind i bestyrelsen.

Det på trods af, at Lars Seier Christensen i en sms til Ekstra Bladet har afvist at træde ind i bestyrelsen.

- Lars Seier vil være oplagt som bestyrelsesmedlem. Specielt fordi han blander sig så meget i forretningen.

- Det virker ærlig talt som noget rod i dag, hvor han udtaler sig om så mange ting i Parken, uden at være en del af den daglige ledelse eller har plads i selskabets bestyrelse, pointerer Morten W. Langer.

