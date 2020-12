Med Ståle Solbakken i spidsen for FC København blev det ikke til meget spilletid for FCK's costaricaner Bryan Oviedo, men efter Jess Thorup er kommet til som ny cheftræner i klubben, er det begyndt at se helt anderledes ud.

I de seneste tre kampe er det tilmed blevet til fuld spilletid for venstrebacken, som erkender, at det ikke altid har været sjovt, fortæller han i et interview på FCK's hjemmeside.

- Jeg er naturligvis glad for at få mere spilletid og jeg føler, at jeg har ventet længe på det. Det sidste år har været svært, jeg har forsøgt at holde humøret oppe, og træne så godt som muligt. Jeg har ikke givet op, og jeg er glad for, at jeg nu står og kan bidrage med mere inde på banen til holdet, siger han og fortsætter:

- Assists og positive relationer inde på banen kommer fordi vi har ramt et bedre niveau end tidligere, og jeg kan kun glæde mig på vegne af alle de andre på holdet, som også har set stærke ud de sidste par kampe. Nu skal vi forsætte, og slutte året rigtig godt af, lyder det fra Bryan Oviedo.

I den næste kamp venter rivalerne fra FC Midtjylland i pokalturneringen, og her er målet klart for FCK-backen, som er bevidst om, at når man spiller i FCK, så skal man vinde alle kampe - både i pokalturneringen og i Superligaen.

- Så den er egentlig ret klart defineret, og ikke noget vi er i tvivl om. Med de super dygtige spillere vi har på holdet, så bør det også være sådan. Det er dog klart, at der i pokalen ligger en god mulighed for at komme til at spille i Europa, når nu vi har startet skidt i ligaen, men overordnet set handler det for os om at vinde alle kampe, fortæller Oviedo.

Kampen mellem FC København og FC Midtjylland spilles torsdag klokken 20.15, og den sendes direkte på DR 1.

