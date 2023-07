Det værst tænkelige: Her er FCK's modstander

FC København kan i tredje runde af Champions League-kvalifikationen komme til at møde Sparta Prag fra Tjekkiet.

Det blev en kendsgerning ved mandagens lodtrækning.

Sparta Prag har dansk træner i skikkelse af Brian Priske, der har en fortid som assistenttræner i FCK.

Den nuværende Sparta Prag-trup tæller danskerne Casper Højer Nielsen og Asger Sørensen.

FCK's øvrige mulige modstandere ved mandagens lodtrækning var vinderne af opgørene PFC Ludogorets-NK Olimpija Ljubljana og KI Klaksvik-BK Häcken.

De mulige kampe mod Sparta Prag spilles 8./9. samt 15. august.

FCK skal dog først lige forbi islandske Breidablik i anden runde. Den første kamp spilles på Island tirsdag aften med returkamp næste onsdag.

For at nå gruppespillet for andet år i træk skal FCK ud over tredje runde også vinde sammenlagt i en playoffkamp.

Taber FCK i anden runde, ryger holdet over i kvalifikationsturneringen til Europa League.

Skulle det blive tilfældet, skal FCK møde enten slovakiske Slovan Bratislava eller bosniske HSK Zrinjski. Sådan formede lodtrækningen sig mandag.