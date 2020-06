Det var min skyld

Det er den slags oplevelser, der kan knække en fodboldspiller. Når man er skyld i nederlaget lige til sidst.

Men når man er erfaren som Andreas Bjelland, tager ansvaret på sine skuldre, kommer man hurtigt videre.

Han gik hele vejen rundt for at forklare sig. Ikke med bortforklaringer, men som en ren tilståelsessag.

Let foroverbøjet med hovedtelefonerne hængende løst under hagen, følte Andreas Bjelland ingen trang til at løbe fra ansvaret.

For det var den 31-årige stoppers skyld, at FCK smed sejren til sidst.

En alt for kort tilbagelægning opfangede Mikael Uhre, der tippede bolden elegant over Karl-Johan Johnsson. Og så fik Brøndby ét point mod rivalerne.

Andreas Bjellannd i græsset efter sin kæmpe brøler, der sikrede Brøndby ét point kort før tid. Foto: Lars Poulsen.

- Det er virkelig frustrerende og bare ikke godt nok. Det var dårligt timet og blev en alt for kort tilbagelægning, erkender Andreas Bjelland om den svipser, der betød ét i stedet for tre point.

- Når man laver sådan en fejl så sent i kampen, bliver det en tung aften. Det er virkelig ærgerligt, at jeg er skyld i, vi ikke fik sejren, fordi der altid står så meget på spil i de her kampe, uddyber Bjelland.

Nu spillede FCK-mandskabet ikke som et hold, der havde fortjent de tre point. De skabte meget lidt og havde store problemer, når de stod overfor den stærke og kompakte Brøndby-defensiv.

Ståle Solbakkens mandskab sled med at skabe store, åbne målchancer. Farligst var Pierre Bengtsson med et forsøg fra straffesparksfeltets kant.

FCK-spillerne var skuffede, da de forlod Brøndby Stadion efter det sene udligningsmål fra Mikael Uhre. Foto: Lars Poulsen.

Savnede power

Ståle Solbakken var på mange måder tilfreds med grundspillet hos FCK. Det så da også fornuftigt ud, når FCK-spillerne forsøgte at spille bolden rundt. Men de kom sjældent længere end 20-25 meter fra Brøndbys mål.

- Jeg savnede lidt power hos vores to, unge angribere (Mohamed Daramy og Mikkel Kaufmann). Jeg savnede nogle flere dybdeløb, siger Ståle Solbakken og erkender, at det ikke var ufortjent Brøndby fik point.

- Brøndby løb meget, de spillede en god kamp og fortjente ét point, sammenfatter nordmanden.

FCK er hårdt ramt med skader hos offensive profiler som Dame N’Doye, Jonas Wind og Viktor Fischer.

Nordmanden har helt stoppet med at tale om de spinkle guldchancer.

- Det orker jeg simpelthen ikke. Det er ligegyldigt lige nu, hvor afstanden er, som den er, pointerer han.

Andreas Bjelland har dog ikke helt opgivet at indhente FC Midtjylland.

- Det er ikke nemt, men vi mangler stadig at møde dem to gange. Så jeg tror stadig det er muligt. Selvfølgelig havde det været sjovere, hvis vi havde fået de tre point mod Brøndby, siger Andreas Bjelland.

