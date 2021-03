Det var Jess Thorup, der startede 'festen' i FC Københavns omklædningsrum efter 2-1-sejren over Vejle.

Normalt er en sejr på hjemmebane over en oprykker ikke noget, der får københavnerne til at skrue vildt højt op for sejrssangen.

Men ifølge FCK-trænerne blev der jublet igennem sent onsdag aften - og han gik selv forrest.

- Det er ingen hemmelighed, at det var træneren, der gik amok i dag. Vi kæmper med at få pointene i øjeblikket, og der skal skabes noget energi. Det har vi brug for.

- Nogle gange må man godt vise nogle følelser, og jeg synes fandeme, at det var en vigtig sejr, sagde Jess Thorup efter den hårdt tilkæmpede sejr over Vejle, hvor indskiftede Daramy med sin scoring blot fire minutter før tid holdt liv i det københavnske guldhåb.

Forløsning i Parken

- Vi kunne godt have tabt en masse i dag ved kun at få et point. Det at få tre betyder mere, end man tror, lød det fra Thorup, der med et smil fortalte, hvordan han havde sat gang i festlighederne i katakomberne i Parken.

- Hvad jeg gjorde? Man råber og danser og håber at få dem med på det. Og så starter noget musik, og så fik de en fridag, sagde fra FCK-bossen, der har givet sine spillere fri fredag.

Der skal de tanke energi til søndagens derby i Brøndby, hvor FCK endnu gang er under pres.

Efter de uafgjorte kampe mod Lyngby og AGF er der ikke plads til ret mange flere fejltrin, og det var tæt på at gå galt med Vejle.

Sådan faldt målene i Parken 1-0 Mathias ’Zanka’ Jørgensen (28) FCK’s forsvarsgeneral Mathias ’Zanka’ Jørgensen kom højere end alle andre og snittede ved forreste stolpe Viktor Fischers præcise hjørnespark i nettet. Alexander Brunst var prisgivet i Vejle-målet. 1-1 Ylber Ramadani (67) Vejle-spilleren fik bolden uden for FCK-feltet, og selvom han var omgivet af FCK'ere fik han sendt en afslutning af sted. Victor Nelsson fik rettet skuddet af, så Johnsson ikke nåede ud til det. 2-1 Mohamed Daramy (86) Vejle fik ikke ekspederet et flad indlæg ud af kommunen. Jens Stage viste køligt overblik og lagde bolden til rette for Mohamed Daramy, der med en god afslutning passerede fremstormende Brunst. Vis mere Luk

Men Thorup ramte plet med indskiftningerne af Stage og Daramy, der i fællesskab sørgede for den forløsende 2-1-scoring nogle minutter i lukketid.

- Vi kom fra en periode med to kampe, hvor vi kun havde fået to point, så det var sindssygt vigtigt at få en sejr i sådan en kamp, hvor vi havde så meget brug for den, sagde Thorup.

Der er også brug for en sejr på Brøndby Stadion søndag, og selvom der lige var en vigtig kamp mod Vejle, fornemmer Jess Thorup, at der er derby i luften.

- Jeg kan godt mærke på omgivelserne, at det betyder noget. Det bliver fedt at være en del af. Nu er jeg ikke på sociale medier, men det er der mange omkring mig, der er.

- Og jeg kan godt mærke, at noget begynder at røre sig. Det fedeste for mig vil være at give fansene en gave ved at tage til Brøndby og vinde, lød det fra cheftræneren, der havde set det metro-tog, der i derbyets anledning var blevet 'udsmykket' af nogle FCK-fans.

Nicolai Boilesen måtte udgå i starten af anden halvleg. Foto: Lars Poulsen

I Parken måtte han se Nicolai Boilesen udgå. Det handlede formentlig om at tage en potentiel skade i opløbet.

Mon ikke han spiller søndag, mens Kamil Wilczek derimod næppe er tiltænkt nogen hovedrolle på sin tidligere hjemmebane.

Han tilbragte hele opgøret mod Vejle på bænken og har det svært under Jess Thorup.

- Det må være en grund til, at han sidder derude. Det er nok, fordi jeg lige nu ser, at der er nogle andre, der er bedre.

- Og med den måde, vi spiller på, tror jeg, at jeg roligt kan sige, at Wilczek passer lidt bedre, hvis man spillede et lidt andet system.

- Men jeg ser ham stadig som en mand, der kan komme ind og gøre en forskel, sagde Jess Thorup og fortalte, at han havde været meget tæt på at skifte Wilczek ind, da FCK jagtede en scoring i Parken.

