- Det vil forfølge mig, til jeg dør

PARKEN (Ekstra Bladet): Ståle Solbakken havde svært ved for alvor at glæde sig over sæsonens første Superliga-sejr.

Selvom FCK rent offensivt spillede godt mod FC Nordsjælland, og selvom de tre point var yderst tiltrængte, så var det fortsat en anden kamp, der fyldte hos FCK-manageren efter 3-2-sejren over nordsjællænderne søndag aften.

Torsdagens Europa League-fiasko mod Rijeka havde nordmanden langt fra glemt, og han kommer nok heller aldrig til det.

- Drengene skal roses for at rejse sig, men vi skal alligevel ikke glemme torsdag. Den var så forfærdelig, den torsdag.

Selv om FC København søndag fik en sejr, så er det svært for træner Ståle Solbakken at glæde sig oven på nederlaget til Rijeka. Foto: Lars Poulsen

- Det kommer til at være med mig, indtil jeg dør. Mine indvolde vrænger sig, og jeg har nærmest ikke sovet siden. Det var så pisseringe og irriterende.

- Jeg tror, at jeg af og til kommer jeg til at vågne om natten og tænke på det. Det skal bare ikke ske, at vi laver sådan en præstation, sagde Ståle Solbakken, der de seneste dage har måtte arbejde hårdt med sig selv for ikke at lade sin skuffelse og frustration gå ud over spillerne:

- Jeg har klaret det, når jeg er med drengene … det er mest min kone og min datter. Jeg må bare lukke mig inde på et rum. Jeg har det rigtig dårligt med den kamp. Det er forfærdeligt.

Spanske Pep Biel spillede en god kamp mod FC Nordsjælland og fik ros af Ståle Solbakken. Foto: Jens Dresling

Søndag aften fik FCK en smule oprejsning. De var klart bedst mod FC Nordsjælland, og der var chancer til langt mere end en 3-2-sejr.

- Vi spiller en fantastisk offensiv kamp. Vi leverer fin fodbold, og det er utroligt, at vi ikke scorer flere mål, sagde Ståle Solbakken, der sendte store roser til Pep Biel, der fra en noget uvant plads på den centrale midtbane fik en hovedrolle på det velspillende FCK-hold.

