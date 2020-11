- Det vil jeg savne

Mod slutningen af søndag aftens interview med TV3 Sport boblede følelserne for alvor op i den tidligere FCK-træner Ståle Solbakken.

Fra spots var det på forhånd kendt, at stemmen knækkede, da han talte om, at han må forlade ’sit lille livsværk’. Men der kom flere ord om fortiden, som trak vandet frem i øjnene.

Han talte således om, at han følte, at han havde arvet værket fra tidligere ejere og bestyrelse i Parken i perioden 2006-2011. Det var dengang, hele Fodbold-Danmark havde en holdning til lederskikkelser som Flemming Østergaard og Niels Chr. Holmstrøm. Folk, som Ståle Solbakken arbejdsmæssigt følte sig tæt forbundet med.

- Den arv har jeg påtaget mig at føre videre som øverste ansvarlig, sagde han om den travle periode, der fulgte, og hvor han efter eget udsagn nærmest boede på træningsanlægget i flere år og arbejdede det meste af døgnet.

Og det gjorde han jo i selskab med en lang række folk, der enten var i Nummer 10 i forvejen eller blev hentet til.

- Det var hårdt, men jeg har hver dag glædet mig til at gå på job med en masse fantastisk dygtige mennesker. Ikke kun i medgang. Indimellem var vi ekstremt høje på adrenalin, fortæller han til TV3 Sport.

Den 52-årige nordmand fortæller, at han – når han står op om natten for at tisse, hvilket efterhånden tager lidt længere tid – er holdt op med at tænke på holdopstillinger og bestemte medarbejdere her, halvanden måned efter sin fyring. Og det er sikkert sundt for ham, bemærker han.

- Jeg har fået et nært forhold til mange. Der skal jeg finde en balancegang i at miste mine relationer til de mennesker, siger Ståle Solbakken med en klump i halsen. Foto: Lars Poulsen

Han har siden fyringen savnet adrenalinen og spændingen, forklarer han.

- Men verden kredser ikke omkring mig. Nu kan jeg gøre ting med familien. Jeg har lige boet i Norge en tid og set min søn spille fodbold. Det er nok godt for en egotripper.

Hvad fremtiden bringer, ved han ikke. Han har allerede fået vilde tilbud, men han vil også lige lade pandemien drive over. Og alle de følelser, der endnu raser i ham.

- Jeg kunne lange kraftigere ud, men de skal videre, og jeg skal videre, siger han med adresse til FCK-ledelsen i interviewet med TV3 Sport.

- Jeg skal leve uden Parken. Der er ikke et gram i mig, som ikke ønsker FCK alt det bedste, siger han og afslører, at hele hans familie via de mange års tilknytning er inkarnerede FCK-fans, ligesom han selv har følt at have to familier, den derhjemme og den i FCK-regi.

I Ståle Solbakkens bevidsthed har han endegyldigt vinket farvel til Parken, med mindre han da kommer forbi som fan på Nedre C. Foto: Lars Poulsen

Kunne han se sig selv vende tilbage endnu engang under en ny ledelse? Ståle Solbakken ryster på hovedet som svar.

- Det er et afsluttet kapitel. Det er ikke sandsynligt, at jeg kommer til at se FCK spille i Parken igen. Kommer jeg tilbage, bliver det kun som tilskuer på Nedre C, lyder det med adresse til den fandominerede tribune over VIP-tribunen.

Herovre kan han i givet fald blande sig med hele almindelige mennesker, og det er netop mennesker, han har lært at kende i sin FCK-tid, som han vil savne mest.

- Jeg har fået et nært forhold til mange. Der skal jeg finde en balancegang i at miste mine relationer til de mennesker, siger han med en klump i halsen.

Hele FCK's svar FCK har efter interviewet søndag aften sendt følgende meddelelse ud med bestyrelsesformand Bo Rygaard som afsender. - Som alle ved offentliggjorde vi for godt en måned siden, at vi efter lange og nøje overvejelser havde besluttet at tage afsked med Ståle som følge af dårlige resultater i 2020 i både Superligaen, pokalturneringen samt ikke mindst i kvalifikationen til Europa League. Her kom vi desværre ikke videre til gruppespillet, som er en meget afgørende forudsætning for driften af en klub af FCKs størrelse.



- Som vi fortalte, var det en meget vanskelig beslutning, og helt sikkert den vanskeligste i min tid i klubben. Ståle har haft en meget stor indflydelse på udviklingen af klubben og på de flotte resultater, FCK har opnået gennem en lang periode. Det har vi hele tiden anerkendt. Det gør vi stadig.



- Men ingen er som bekendt over FCK som klub. F.C. København er skabt af en stor kreds af mennesker, der har FCK i hjertet. Som bestyrelse er man dog nogle gange nødt til at træffe beslutninger med hovedet fremfor med hjertet for at gøre det rigtige for klubben. Ansvaret for resultaterne var, efter hans eget ønske, hos Ståle som manager med opgaven som både sportslig leder og cheftræner. Bestyrelsen har i et og alt efterkommet hans ønsker om spillerindkøb og andre dispositioner. Derfor var der kun et sted at placere ansvaret for de svigtende resultater.



- Vi har fået både ros og ris for beslutningen. Nogle har ment, at vi ventede for længe, andre at vi skulle have ventet længere. Vi står fortsat på mål for, at beslutningen var den rigtige.



- Nu har vi fået Jess Thorup ombord som ny cheftræner, og han og hans team er i gang med at arbejde videre med klubben, både på og udenfor banen, så FCK kommer tilbage til det niveau, vi skal være på. Vi koncentrerer os nu om at give Jess, staben og spillerne opbakning til den opgave.



- Af respekt for det - og til trods for, at der er flere udsagn i interviewet, som vi hverken kan genkende eller er enige i - så ønsker vi ikke at kommentere yderligere.



- Ståle er en markant og betydningsfuld person i FCKs historie. Vi ønsker ham alt det bedste i hans videre færd. Vis mere Luk

