Discount-Bendtner: Det betaler FCK

Nicklas Bendtner om ...

Skiftet hjem til FCK:

- Det er kæmpestort for mig og noget, som jeg har glædet mig til i mange år. Det har altid været FCK, som jeg gerne ville tilbage til i Danmark.

Tiden i Rosenborg:

- Jeg har haft nogle gode år. Min tid var fantastisk, og vi skabte fantastiske resultater sammen. Jeg er glad for den tid, selvom de sidste måneder ikke var, som jeg ønskede det.

Den korte kontrakt:

- Det er ingen hemmelighed, at jeg ønsker, at kontrakten skal forlænges, men det kræver, at jeg beviser noget i de her fire måneder. Jeg håber, at jeg gør det så godt, at jeg kan komme i betragtning til en længere kontrakt.

Andre tilbud:

- Her til sidst var der tilbud, men det var mere i starten af transfervinduet. Der takkede jeg nej til økonomi og noget oversøisk. For mig handlede det om at få en sportslig udfordring. Den mulighed har jeg fået nu.

At få Ståle som træner:

- Jeg glæder mig. Jeg ved, at han er den helt rigtige træner for mig. De krav, som han stiller, vil falde i god jord, og Ståle vil kunne presse mig til at gøre det sidste. Det vægter jeg højt og har måske også brug for.

Landsholdet:

- I første omgang handler det om at bevise, at jeg er berettiget til at være i FCK og spille for FCK. Lige nu tænker jeg kun på FCK, men ingen her er vist i tvivl om, at landsholdet betyder utroligt meget for mig.

At komme tæt på sønnen Nicholas:

- Det glæder jeg mig meget til. Det har svært at være så lang tid væk fra ham og bo i forskellige lande. At være i samme land og bruge tid sammen er en kæmpe bonus. Det er noget, som jeg vægter højt.

Rygnummer 32:

- Jeg kunne ikke få nummer 52, men 32 var frit, og efter en god snak syntes vi, at det var det rigtige nummer. Jeg ved godt, at det er et legendarisk nummer i FCK, og jeg håber at kunne leve op til det.

Formen:

- Jeg har holdt mig i god fysisk form og er blevet vældig glad for at cykle. Jeg mangler selvfølgelig det sidste, men forhåbentlig kan jeg allerede komme i kamp tirsdag. Det vil give mig en god indikation om, hvor jeg står.

Nattelivet:

- Sket er sket. For mig handler det om at se fremad, og jeg tror ikke, at det er en bekymring, som I behøver at gå rundt med.