Døtrene må vente: - Selvfølgelig savner jeg dem

Trods savnet af sine to døtre i Portugal har Carlos Zeca forlænget sin kontrakt med FC København helt frem til sommeren 2023 – og han har også tænkt sig at fortsætte på det græske landshold

Der går nogle år, før Carlos Zecas døtre får farmand hjem.

Det er de garanteret kede af, men FCK-tilhængerne derimod kunne juble over den nyhed, som de danske mestre serverede på pressemødet forud for Europa League-kampen mod Dynamo Kiev.

Onsdag eftermiddag satte anfører Carlos Zeca sin signatur på en FCK-kontrakt, der gælder helt frem til sommeren 2023.

Dermed er der lagt to år på den oprindelige aftale.

Klubben og den græske landsholdsspiller har i efteråret forhandlet om en forlængelse, og alt er nu faldet på plads.

- Klubben ville, jeg ville, så det var meget let, smilede Carlos Zeca, men slog over i et toneleje, der var en smule mere alvorligt, da Ekstra Bladet spurgte til familiesituation.

Hans to døtre bor i Portugal sammen med deres mor, og det er derfor ikke meget, at Zeca får set til dem.

- Selvfølgelig savner jeg dem, men det er mit liv. Det har været sådan længe, så jeg er vant til det.

- Når det er slut (med fodbold, red.), har jeg tid til at være sammen med dem.

Sikret kontinuitet

Zeca kom til FC København fra Panathinaikos i sensommeren 2017 og viste straks sine kvaliteter.

Siden er det, som om han bare er blevet bedre og bedre, og FCK’s 10’er er i dag den altdominerende skikkelse på københavnernes midtbane.

Kontraktforhandlingerne har stået på i løbet af efteråret, og onsdag var alt faldet på plads. Ståle Solbakken fik papir på Zeca frem til sommeren 2023. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Han er en af de mest fremtrædende allerede - ikke bare midtbanespillere, men spillere og personligheder, som vi har haft i vores klub.

- Han er en stille leder på og uden for banen. Et godt menneske, en god fodboldspiller. Går det, som jeg håber og tror, vil han markere sig endnu stærkere i et historisk perspektiv frem mod 2023, sagde FCK-manager Ståle Solbakken, der med Zecas kontraktforlængelsen har sikret kontinuitet og stabilitet på den centrale midtbane flere år ud i fremtiden.

Fortsætter på landsholdet

Den græske landsholdsspiller vil ved kontraktudløb være tæt på 35 og kunne meget vel tænkes at slutte karrieren i FCK.

- Jeg håber, at det bliver her, men lad os se, hvad der sker. Jeg tænker ikke på, hvornår jeg stopper.

- Jeg ved ikke, om jeg som 34-årig stadig er i stand til at spille, men hvis jeg er, så fortsætter jeg. Det er, hvad jeg kan lide at lave, lød det fra Zeca, som også agter at fortsætte på det græske landshold, selvom han i en ideel Ståle Solbakken-verden takkede nej og helligede sig FCK.

- Jeg spiller stadig for landsholdet. Jeg er glad for det, så indtil videre fortsætter jeg.

- Ståle er nødt til at vente lidt mere, sagde FCK-kaptajnen, der i oktober rundede 100 kampe for klubben og nu er klar til at tage 100 mere.

Mindst.

Ikke et ord om bogen Nicklas Bendtner vil fortsat ikke tale om sin bog, ’Begge Sider’. Nu har den også fået massiv omtale i både danske og internationale de seneste dage, men den 31-årige FCK-angriber kommer ikke til at tale om den. I hvert fald ikke lige nu. Bendtner ville gerne tale om fodbold, men gjorde det i forbindelse med onsdagens træning klart, at han ikke ønskede at svare på spørgsmål om bogen, der er skrevet af Rune Skyum-Nielsen. Heller ikke Viktor Fischer, der et par stedet bliver omtalt mindre flatterende, havde tænkt sig at tale om bogen. – Jeg kommer ikke til at svare på det, lød det fra FCK-profilen, mens pressechef Jes Mortensen som det første på pressemødet gjorde det klart, at der ikke var noget at hente: – Vi ved, at der en spændende bog ude, men vi holdet ikke bogklub i dag.

