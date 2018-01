Dommen klar: FCK-boss blev fyret

Anders Hørsholt er ikke gået fra Parken selv, der er tale om en klokkeklar fyring.

Det vurderer aktieanalytiker Morten W. Langer fra Økonomisk Ugebrev over for Ekstra Bladet.

- Der er ingen tvivl om, at det er en fyring, siger han

- Selskabet har afløseren klar med det samme, og samtidig fremhæves den nye direktør for sit virke. Det er det samme som at sige, at den tidligere direktør ikke har gjort det godt på sine områder, siger Morten W. Langer.

Parken er blevet styrket de senere år, hvor afhængigheden af sportslig succes er blevet mindre, fordi især Lalandia og kontortårnene leverer stærke økonomiske resultater.

Forfremmelsen af Lalandia-direktør Jan Harrit er en anerkendelse af hans resultater i ferie-kæden, samtidig med at Anders Hørsholt bliver slagtet grundet de fortsatte problemer med fitness.dk.

- Parken slås stadig med problemer i fitness.dk, hvor det tager lang tid at få genopretningen på rette kurs. Det er Anders Hørsholts ansvar som øverste leder, og det er min vurdering, at det har vejet tungt, at han ikke er lykkedes med at få styr på den del.

- Et andet område som kan spille ind er den øgede konkurrence på arrangementer. Royal Arena er kommet til i København, og det presser Parken, og det kan være på sin plads med nye boller på suppen, vurderer Moirten W. Langer.

Anders Hørsholt er også ansvarlig for forfremmelsen af Ståle Solbakken til manager i FC København. Morten W. Langer slår fast, at han på det felt ikke har indsigt nok til at vurdere, om det har haft betydning for fyringen.

Parken fremlægger regnskab om to måneder. Forventningerne går mod et overskud omkring 50 mio. kr.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra bestyrelsesformand Bo Rygaard omkring årsagerne til Anders Hørsholts farvel - og om det er en fyring. Parken lader forstå at selskabets øverste kun står til rådighed for uddybende kommentarer over for TV2 og Ritzau i dag.

