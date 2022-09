Dommen over FCK: Han var decideret elendig!

FC København var ikke i nærheden af at skabe miraklet, da de indledte årets Champions League med et 3-0-nederlag til Borussia Dortmund

En europæisk lussing!

Det var, hvad FC København-spillerne fik på Signal Iduna Park onsdag aften. For selvom det "kun" blev til et 3-0-nederlag, så kunne det have endt meget værre for Jess Thorups mandskab, der slet ikke var mødt op.

Flere profiler faldt decideret igennem i den tyske varme, hvor særligt Mohamed Daramy skal hjem og kigge sig selv i spejlet.

Se alle FC Københavns karakterer her. Skalaen går fra 0-6, og der skal mindst 20 minutter på banen til for at blive vurderet:

Karakterer: Borussia Dortmund - FC København Matthew Ryan Målmand 3 Pengene værd Han har været den helt store oplevelse hos FC København, siden han kom til klubben, men i dag var Ryan chanceløs over for et veloplagt tysk mandskab, der stille og roligt fik lirket den danske defensiv op. Foto: Lars Poulsen Kevin Diks Højre Back 2 Lige bestået En ringe aflevering frem i banen satte Dortmunds kontramaskine i gang, og så gik der ikke mange øjeblikke, før bolden lå i kassen. Generelt en halvsløj indsats fra den hollandske back, der slet ikke fik sat sit aftryk på kampen. Foto: Lars Poulsen Denis Vavro Midterforsvarer 1 Ringe (Ud 81.) Han blev sendt ud efter en omgang currywurst med det hele, da Marco Reus let og elegant strøg forbi ham og gjorde det til 1-0. Slovakken lignede alt andet end den bryder, han plejer at være, og var konstant på hælene. Det går ikke, hvis man vil skabe europæiske mirakler. Foto: Lars Poulsen Davit Khocholava Midterforsvarer 3 Pengene værd (Ud 81.) Modsat sin forsvarsmakker traf den brølstærke stopper mange rigtige beslutninger, ligesom han kom i vejen for flere store chancer. Det hjælper bare ikke meget, hvis ens sidemand ikke er, hvor han skal være. Foto: Jens Dresling // Ritzau Scanpix Victor Kristiansen Venstre Back 2 Lige bestået Alt for mange gange var det, som om Dortmunds offensiv havde den tyske autobahn foran sig i københavnernes venstreside. Den unge FCK-back havde det svært over Julian Brandt og resten af stjernerne, der strøg forbi ham igen og igen. Foto: Lars Poulsen Carlos Zeca Central midtbane 3 Pengene værd (Ud 72.) Anføreren startede opgøret i vanlig sikker stil med flere gode aktioner og kloge beslutninger. Men ligesom resten af FC Københavns midtbane fik han det svært, som kampen skred frem, og Dortmund-stjernerne begyndte at folde sig ud. Lukas Lerager Central midtbane 3 Pengene værd Hårdtarbejdende Lerager var reelt FC Københavns farligste mand onsdag aften, og han ligger formentlig søvnløs i nat over den chance, han brænder ét minut inde i anden halvleg. Sådan en mulighed får man ikke mange af, når det hedder Champions League. Foto: Lars Poulsen Rasmus Falk Jensen Central midtbane 2 Lige bestået FC Københavns normale talismand havde glemt tryllestøvet derhjemme og leverede generelt en tam indsats med for fejlafleveringer og dumme boldtab. Den finurlige fynbo havde stadig sine momenter med bolden, men han SKAL altså ramme topniveauet, hvis FCK skal have en chance for at skabe selv de mindste resultater i årets Champions League - i dag var han meget langt fra. Foto: Lars Poulsen Viktor Claesson Kantspiller 3 Pengene værd FC Københavns svenske topscorer var alt for anonym i et opgør, hvor en mand med hans kvaliteter skal være blandt de mest iøjnefaldende FCK-spillere. Foto: Lars Poulsen Mohamed Daramy Kantspiller 0 Skift sport (Ud 60.) Den talentfulde lejesvend burde være et af FC Københavns stærkeste kort - specielt i Champions League. Om Daramy har haft fingrene i en lidt for stor gang sauerkraut før opgøret skal være usagt, men han træf i hvert fald kun forkerte beslutninger og virkede tung, uoplagt og uden selvtillid. Pivringe indsats. Ja, faktisk var det decideret elendigt. Foto: Lars Poulsen Andreas Cornelius Angriber 3 Pengene værd Det er svært at at være angriber, når man konstant skal bokse med et tysk køleskab i form af Niklas Süle, men Cornelius slap udmærket fra det. Den danske isbjørn vandt et hav af dueller og var et af FCK's få lyspunkter i et opgør, hvor der ikke blev sat mange fødder rigtigt. Foto: Lars Poulsen Hakon Arnar Haraldsson Kantspiller 2 Lige bestået (Ind 60.) Ikke ligefrem noget nemt opgør at blive skiftet ind i, og selvom den islandske teenager gjorde, hvad han kunne, var det ikke mange lækkerier, der kom fra hans side. Foto: Lars Poulsen Jess Thorup Træner 2 Lige bestået Det er jo ikke, fordi det er rystende dårligt at tabe 3-0 til Dortmund på udebane, når man hedder FCK. Men de danske mestre leverede en tandløs indsats og var selv skyld i flere af deres problemer. Det kunne snildt have endt med en større snitter. Thorup vil skabe mirakler, men så skal der andre boller på suppen. Christian Sørensen Venstre back Uden for bedømmelse Nyindkøbet erstattede Carlos Zeca efter 72 minutter. Foto: Lars Poulsen Nicolai Boilesen Midterforsvarer Uden for bedømmelse Erstattede Davit Khocholava efter 81 minutter. Foto: Lars Poulsen Elias Jelert Højre back Uden for bedømmelse Kom ind i stedet for Kevin Diks efter 81 minutter. Foto: Jens Dresling Vis mere Vis mindre

