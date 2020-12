Dommer laver FCK-joke under kamp

Fire muligheder: Ændrer Parken i 2023

Han er født i slutningen af november 1993, men har allerede dømt imponerende 36 kampe i Superligaen siden debuten som 24-årig i juli 2018.

Og selvom han er Superligaens yngste dommer nogensinde, så har han allerede overskud til at joke med spillerne.

Det fortæller han i podcasten 'Ripodsten' fra Nordjyske, hvor han henviser til kampen 6. december mellem FC København og Horsens.

Her får han på et tidspunkt en melding fra fjerdedommeren om, at Rasmus Falk skal fra banen ved næste spilstop, og det fortæller han Falk, så han ved, at han skal ud den korteste vej ved næste spilstop.

- Det overhører Jens Stage fra FCK, og så siger han med et smil til mig, 'Nej, det skal han ikke', fortæller Redder i podcasten.

Redder og Stage har fulgtes op gennem rækkerne og har blandt andet været i 2. division på samme tid, så da bolden bliver skudt ind over på hjørne og spillet kører rundt, så tager dommeren revanche.

- Så tænker jeg, hvis han er kæk, så skal jeg også være kæk, så da bolden er gået ud til målspark, tager jeg mig til øret og siger 'Hvad siger I, skal Falk ikke ud alligevel? Nå, Stage skal ud - ok glimrende'.

- Så løber jeg op og næste gang bolden er ude af spil, kigger han over og siger 'Det er mig, der skal ud ikke også?' Jeg siger 'Ja-ja, det skal du', så begynder han at gå ud, men kan så se på lystavlen, at det ikke er ham, der skal ud, og så kigger han over 'Ja, ok den fortjente jeg', griner Redder i podcasten.

Han slår fast, at den slags selvfølgelig skal gøres på de rigtige tidspunkter, og ikke når der kampen er oppe at køre.

Mød Mikkel Redder og kæresten i artiklen LIGE HER

Artiklen fortsætter under billederne

Tilbage i 2019 fik Redder et par hårde ord med fra daværende FCK-træner Ståle Solbakken. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Rasmus Falk endte med at blive skiftet ud, mens Jens Stage blev på banen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Redder har et voldsomt seriøst træningsprogram og drømmer om at dømme i Champions League. Han tog sit dommerkort som 14-årig og er første nordjyske dommer i Superligaen siden legendariske Ove Hust sagde farvel i 1991.

Foreløbig har han uddelt seks røde kort i Superligaen - og AaB er ikke sluppet fri, idet Tim Prica fik rødt i september-kampen mod Lyngby.

Værd at bemærke er det, at Randers ifølge Superstats har vundet imponerende otte af 11 kampe med Redder som dommer, mens hverken OB eller Lyngby endnu aldrig har vundet i de henholdsvis syv og seks kampe, hvor den unge mand har haft fløjten.

Jens Stage spillede i øvrigt hele december-kampen i 2-0-sejren mod Horsens, hvor Rasmus Falk blev afløst af Robert Mudrazija 13 minutter før tid.

- Bedstemor havde gjort som Ståle

Én regel skal ændres!

Tordner mod teknikken: forbyd det!

Aldrig set før: Superliga-klub i vildt initiativ

Testcenter i Parken: - Hvor skal FCK spille?