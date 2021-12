Don Ø jubler: Verdens bedste julegave

Juleaften samles danskerne i stuer landet over for at mindes en fødsel af et drengebarn i Betlehem for mange, mange år siden.

Denne juleaften i 2021 er det dog lidt ekstra specielt for den mangeårige FCK-boss Flemming Østergaard, som for en stund kan skifte tilnavnet 'Don Ø' ud med 'Don Oldefar'.

Denne fredag har hans barnebarn Nikoline Østergaard nemlig givet ham det, han selv beskriver, som verdens bedste julegave - et oldebarn.

'Verdens bedste julegave, Nikoline fødte for et par timer siden en skøn dreng Viggo Flemming, skal lige vænne mig til at være blevet OLDEFAR!,' lyder det fra den begejstrede Don Ø i et Facebook-opslag.

De fleste, der har fulgt den tidligere FCK-boss, vil kunne nikke genkendende til, at altid er god for en smart kommentar eller en rap-replik. Men velkomsten af sit første oldebarn har gjort ham mere ordknap.

'Ord er kun fattige. Jeg er mere end lykkelig for at både mor og barn har det godt. Viggo Flemming hilser', skriver Flemming Østergaard i en besked til Ekstra Bladet ovenpå den store nyhed.