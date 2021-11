Don Ø ramt af corona: - Pas på hinanden

I sidste uge fik Flemming Østergaard sit tredje stik mod Covid-19, men lige lidt hjalp det.

Denne weekend blev den 78-årige tidligere bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment en del af coronastatistikken med 'påvist' resultat.

- Pas på hinanden derude, skriver han på Facebook.

Humøret er dog stadig ganske glimrende hos den tidligere løveboss.

- På trods af, at jeg er smittet, anbefaler jeg alle, at blive vaccineret. Er nu isoleret i mit hjem, og har det efter omstændighederne o.k. ud over at ligne 'lort', skriver han i en SMS til Ekstra Bladet.

Fredag var han på restaurant med to andre FCK-koryfæer, Ståle Solbakken og Dan Hammer, men de er indtil videre begge gået fri.

- Alle, jeg har været sammen med, er blevet informeret, og de fleste er allerede testet negativt, fortæller han.

