Don Ø stiktosset på FCK-ledelse: - Uværdigt

- Stil og anstændighed er ikke noget, man køber i et supermarked, konstaterer Flemming Østergaard efter fyringen af Per Wind og Mikael Antonsen

Flemming Østergaard vågnede i USA til danske mediers nyhed om fyresedlen til Per Wind og Mikael Antonsen, hvilket fik den 77-årige tidligere bestyrelsesformand i FC København og Parken Sport & Entertainment op i det røde felt.

Den garvede erhvervsmand anerkender enhver ledelses ret til at sætte sit hold og organisation, som de ønsker ... og så kommer et men!

Et stort et af slagen:

- Stil og anstændighed er ikke noget, man køber i et supermarked. Jeg konstaterer, at mennesker med det rette FCK-dna igen ryger ud af vagten på en uværdig måde, skriver Don Ø i en klumme på POV International og får også lige flettet Ståle Solbakkens mindre elegante afsked fra klubben ind.

Flemming Østergaard er ikke imponeret over sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen, og den øvrige FCK-ledelse. Foto: Kenneth Meyer

- Per Wind har været ansat i FCK/PSE i 22 år. Hvordan kan en ledelse og budbringerne Peter 'PC' Christiansen og Daniel Rommedahl sidste dag i en måned meddele en fyring midt i sæsonen for at spare et par måneders løn?

Den tidligere løvekonge havde foretrukket en variant, hvor klubben sammen med Per Wind og Mikael Antonsen havde fundet en værdig facon både at afslutte samarbejdet, men også at fortælle den til omverdenen.

Den nye ledelse har ingen idé om, hvad FCK-dna er, mener den tidligere FCK-konge. Og får også sneget Ståle Solbakkens navn ind i sin klumme. Foto: Jens Dresling

Total tavshed om Wind-fyring

Igen nævner han aktionærernes, bestyrelsens og direktionens ret til at bestemme, hvordan de driver deres klub og virksomhed, hvorefter der bliver uddelt flere kindheste til dem.

- Men hvor er jeg træt af at høre og læse om nye 'ansigter' i PSE/FCK, som sågar kommer fra andre klubber, lovprise FCK's dna - de har ingen ide om hvad det er ... skriver Flemming Østergaard.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Flemming Østergaard, som ikke på nuværende har mere at tilføje til sin klumme.

