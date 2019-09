Don Ø.: Klar med røvfuld til Bendtner

Hvis man som FC København-fan ikke helt ved, hvordan man skal tage imod nyheden om Nicklas Bendtners aftale, er der vist ikke noget at sige til det.

Angriberen har trods alt ikke spillet topfodbold i adskillige måneder, og det vil være synd at sige, at han satte norsk fodbold i brand den sidste tid af opholdet i Trondhjem.

Kombineret med hans generalieblad, der efterhånden er lige så langt som listen over Philines følgere på Instagram, kan smilet vise sig at være størst hos konkurrenterne.

Men der er muligheder for Bendtner. Selvfølgelig er der det. Det kræver dog lige præcis det, der er så bydende nødvendigt, hvis man vil noget her i livet: Arbejdsomhed, tro på at tingene kan lykkes, ofre og professionalisme.

For Flemming Østergaard, tidligere bestyrelsesformand i selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment A/S, kan aftalen være en god ting for FCK.

Han har alle muligheder

Det fortæller han til Ekstra Bladet, efter han på Copenhagen Sundays’ Facebook-side har kommenteret Bendtner-aftalen.

- Han har alle muligheder. Jeg ved jo ikke, hvor skarp han er – og i hvor god træning han er. Hvis han har været fornuftig (de seneste måneder, red.), så har han alle muligheder, siger Østergaard med henvisning til, at skarp træning i det norske nu kan vise sig givtig for Bendtner, selvom denne ikke har spillet kamp siden marts.

Det var i nedenstående live-sending, at Østergaard kommenterede Bendtners aftale.

- Sådan som FC København spiller, har man brug for en stor mand fremme, der kan tage bolden ned som N’Doye. Det har Bendtner kvaliteterne til. Ingen tvivl om det, siger Flemming Østergaard.

Men han tillader sig at løfte pegefingeren med henvisning til føromtalte generalieblad og diverse sportslige udfordringer, der før har hindret angriberen i at nå sine mål.

- Jeg sagde det allerede, da han skiftede til Rosenborg, men nu siger jeg det igen: Det her er hans sidste chance. Det er det vitterligt, siger Flemming Østergaard.

- Nicklas skal kigge sig selv i spejlet og sige: 'Hør her, kammerat. Nu tager jeg mig sammen'. Han er 31 år. Det skal ikke være nødvendigt, at vi skal mandsopdække ham i nattelivet. Lad dog være med at gå de steder, hvor Ekstra Bladet kommer. Jeg sender ham gerne en liste over steder, hvor han kan komme og drikke en Cola Light, siger Østergaard uden at fortrække en mine.

Klar med et spark i røven

Én ting er at holde sig fra fristelserne i nattelivet, der før har været svært for Nicklas Bendtner. Noget andet er de rent sportslige og psykologiske faktorer i at opnå succes på banen.

- Vi bør give ham chancen, og som jeg siger, er der kun én, der kan skabe den succes – det er ham selv. Men det kræver ydmyghed, og han skal kende sin plads i omklædningsrummet, siger Østergaard.

- I din kommentar under Copenhagen Sundays’ live-sending skriver du, at du er klar til at give Bendtner en ’røvfuld’, hvis han kvajer sig. Hvorfor kommer det i anførselstegn?

- Jeg vil ruske ham og bede ham bukke sig og give ham jordens største spark i røven, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Men jeg både håber og tror på det, siger han.

Sådan skrev Flemming Østergaard i kommentaren på Facebook:

- Spændende. Tror og håber, at min ven Bendtner er klar over, at den chance, han nu får i FCK og Ståle, skal gribes NU. Han har mulighed for at genoprette sin karriere. Skuf IKKE de mange FCK-fans og ikke mindst dig selv!.

- Jeg vil personligt give dig en ’røvfuld’, hvis du kvajer dig…arbejd hårdt og målrettet, så skal det nok lykkes, skriver han i kommentaren.

Sådan her var reaktionen, da nyheden om Bendtners skifte til FCK ramte Ekstra Bladets transferstudie.

