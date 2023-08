Dramaet om Delaney: Så lang vej er der

Det er flirten, der ikke vil dø.

Thomas Delaneys retur til FC København.

Men selvom flirten fortsat er der, så er der på nuværende tidspunkt én, der vil den ene lidt mere end den anden - og det er som regel ikke et sundhedstegn, hvis et ægteskab skal indgås.

Onsdag skriver B.T., at FCK og Sevilla forhandler om den erfarne midtbanespiller, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en aftale ikke lige på trapperne.

Overhovedet ikke endda.

Thomas Delaney har mistet sin plads på det danske landshold og har ikke været i aktion, siden han måtte udgå med en skade under VM-opgøret mod Tunesien sidste år. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Lang vej

For som Ekstra Bladet forstår det, så er der lige nu rigtig mange spørgsmålstegn omkring Thomas Delaneys forfatning, og det har fået FC København til at trække i håndbremsen.

Som situationen er nu, ønsker FCK derfor kun at hente den 31-årige danske stjerne hjem, hvis det kan ske på en lejeaftale.

Og kun sådan.

På den måde vil FCK ikke forpligte sig yderligere, hvis opholdet ikke skulle vise sig at blive en succes.

Tænk bare på situationen omkring den voldsomt skadesramte Andreas Cornelius, der render rundt i den danske hovedstad med en millionhyre uden at betræde græsset det store.

Med andre ord er en lejeaftale med en obligation eller et køb slet ikke på tegnebrættet i FC København - heller ikke selvom Sevilla-spilleren har et ønske om at vende hjem og flere gange offentligt har sagt, at han en dag håber at vende hjem til sin elskede klub.

Thomas Delaney var en vaskeægte fan-darling i FC København og er noteret for 246 kampe for klubben. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Er ikke desperate

Som Ekstra Bladet har beskrevet i detaljer tidligere så er de danske mestre på udkig efter en defensiv midtbanespiller med stor kvalitet, efter man har sagt farvel til både Carlos Zeca og Marco Stamenic.

Men det skal ikke være for enhver pris.

Med William Clem, en sprudlende Rasmus Falk, der også kan dække sekseren, og en Oscar Højlund, der viser sig godt frem, er der nemlig ikke død og pine brug for en spiller mere til positionen.

Derfor står det heller ikke øverst på FC Københavns prioriteringsliste at hente en, selvom en spillertype som Delaney, der både kan gøre sig som sekser og otter, er interessant for klubben.

Christian Sørensen kan med al sandsynlighed se frem til at få øget konkurrence på sin position. FCK er på intens jagt efter en venstre back. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ét klart mål

I stedet er det en anden position, som det danske mesterhold i langt højere grad fokuserer på.

I øjeblikket råder Jacob Neestrup nemlig kun over Christian Sørensen som rendyrket venstre back, og det ønsker FCK at ændre på, inden transfervinduet lukker i.

For selvom både Elias Jelert og Kevin Diks kan dække positionen, så går FCK benhårdt efter en profil til den venstre forsvarsside, der kan forstærke defensiven.

FC København har allerede været flittigt i gang i sommerens transfervindue.

Indtil videre har klubben købt Theo Sander, Elias Achouri og Mohamed Elyounoussi, ligesom Jordan Larssons aftale er blevet gjort permanent.

Og de er ikke færdige endnu.