Drømmemål sender FCK til helvede

Efter 1-0 mod The New Saints er FC København klar til tirsdagens kamp på Røde Stjernes berygtede hjemmebane

PARKEN (Ekstra Bladet): - Husk, at UEFA nu tillader, at vi serverer øl med normal alkoholstyrke 4,6 %.

FC København havde på klubbens hjemmeside lagt op til lidt af en fest i forbindelse med returopgøret mod walisiske The New Saints.

Og de danske mestre er da også klar til mødet med de serbiske mestre fra Røde Stjerne i tredje kvalifikationsrunde til Champions League, men det var efter en noget tam 1-0-sejr og dermed 3-0 samlet.

Carlos Zecas drømmekasse kort inde i anden halvleg, hvor han selv erobrede bolden og bankede bolden op i målhjørnet fra 25 meter var en sjælden positiv oplevelse i en kamp, hvor FC Københavns samlede avancement dog aldrig var i fare.

Dertil havde The New Saints simpelthen for lidt klasse i offensiven, hvor man blandt andet bemærkede Adrian Cieslewicz – bror til den tidligere Brøndby- og Hvidovre-spiller Lukasz Cieslewicz. Begge har senest spillet på Færøerne.

Defensivt stod waliserne dog godt, og de danske løver havde med et reservespækket hold svært ved at få hul på bylden, selvom Pierre Bengtsson også var tæt på med et hug på stolpen.

Pieros Sotiriou havde ingen stor aften i Parken - og misbrugte en kæmpe chance. Foto: Lars Poulsen

På forhånd havde man skiftet seks mand i forhold til lørdagens sejr i Horsens – blandt andet var der debut i målet til den svenske keeper Kalle Johnson.

Ud fra kampen mod waliserne er det dog vanskeligt at vurdere den tidligere Randers-keepers niveau. Han rørte således bolden første gang efter 25 minutter, hvor han skulle ud og hente bolden til et målspark og var generelt arbejdsløs i kampen.

I den anden ende var det bekymrende, at den cypriotiske angriber Pieros Sotiriou så særdeles uskarp ud i front. Før pausen havde han de chancer, som FC København trods alt spillede sig, og bliver det ikke bedre, så må Ståle Solbakken overveje, om tiden er moden til at hente et stærkere alternativ til stjernerne Dame N’Doye og Jonas Wind.

Vild hjemmebane

Selvom FCK er på markedet for en offensivspiller primært som afløser for Robert Skov, så kommer der næppe nyt blod til før tirsdag klokken 20.45, hvor der fløjtes op på Marakana i Beograd.

Her har Røde Stjerne hentet 40 sejre og tre uafgjorte i de seneste 43 hjemmekampe i ligaen siden 1-3 mod Partizan 18. april 2017, mens det blandt de 20 seneste gæster i Europa kun er Paris SG, Arsenal og Ludogorets, der er sluppet fra ’helvede i Beograd’ med sejr.

FC København kan efter de to sejre over TNS se frem til et møde med den serbiske storklub Røde Stjerne. Foto: Lars Poulsen

Så sent som i november blev Champions League-vinderne fra Liverpool sendt hjem med 0-2-nederlag. Lidt håb for løverne er der dog at finde i manager Jürgen Klopps ord efter kampen.

- Der var en god fodboldatmosfære. Jeg mener ikke, at det ville have været umuligt at præstere. Der var ikke noget at være bange for. Vi forstod jo ikke, hvad de sang. Det var bare lyd, sagde Klopp dengang.

Går FCK videre fra kampene mod Røde Stjerne, så venter endnu en modstander i dobbeltopgør sidst i august, før man eventuelt vil være klar til gruppespillet i Champions League, hvor man senest var i 16/17-sæsonen, og så bliver der for alvor brug for at feste med de nye procenter på UEFA-øllene i Parken.

RØDE STJERNES SENESTE 20 KAMPE PÅ HJEMMEBANE I EUROPA Sæsonen 19/20 2-0 HJK Helsinki 2-1 Suduva Sæsonen 18/19 0-0 Napoli 2-0 Liverpool 1-4 Paris SG 0-0 RB Salzburg 1-1 Spartak Trvana 3-0 Suduva 2-0 Spartaks Jurmala Sæsonen 17/18 0-0 CSKA Moskva 1-0 FC Köln 1-1 BATE Borisov 0-1 Arsenal 2-1 Krasnodar 2-0 Sparta Prag 2-0 Irtysh Pavlodar 3-0 Floriana Sæsonen 16/17 1-1 Sassuolo 2-4 Ludogorets 2-1 Valletta

