Drømmeresultat: Iskold scoring redder FCK

Ståle Solbakkens tropper gjorde det igen. De skabte et stort resultat på en meget svær udebane.

Jonas Wind blev den store helt, da han frækt og flabet snød målmanden og loppede bolden i mål i modsatte side på et straffespark blot fem minutter før den ordinære spilletid var slut.

Den scoring sikrede FCK 1-1 mod Røde Stjerne i første opgør i tredje kval-runde til Champions League.

Nyerhvervelsen Pep Biel sikrede heldigt straffesparket, da han blev fældet og faldt i feltet. I den situation var dommeren meget venlig stemt overfor FCK.

FC København skal levere endnu stabil europæisk aften, når Ståle Solbakkens tropper på tirsdag skal forsøge at kvalificere sig til play-off runden til Champions League.

1-1 resultatet i udekampen har gjort vejen til drømmeland - Champions League-gruppespillet – en smule nemmere.

Velkommen til helvede står der i spillertunnelen til Røde Stjernes hjemmebane, Rajko Mitic Stadion. Det blev ikke en frygtelig aften for FCK-spillerne, fordi hjemmeholdet langt fra var skræmmende. Marko Marin, Røde Stjernes anfører, er en klassespiller, der dikterer offensiven.

Foto: Ritzau Scanpix

Vigtigt udebanemål

På en aften, hvor FCK-spillerne aldrig fik spillet til at flyde, slap de fra heksekedlen i Beograd med et optimalt resultat. Netop en scoring på udebane stod øverst på Ståle Solbakkens ønskeseddel, da han sendte sine spillere i kamp i Beograd.

Når de to hold tirsdag mødes i Parken, er det et helt andet Røde Stjerne mandskab, der kommer til København, fordi der er stor forskel på Røde Stjerne på hjemme- og udebane. Det er to vidt forskellige mandskaber.

Til returkampen tirsdag er der også håb for FCK, at Rasmus Falk og Andreas Bjelland bliver klar igen, efter de måtte sidde over med skader i det første opgør.

Det var et FCK-mandskab, der ikke evnede at skabe meget i offensiven. Dame N’Doye arbejdede konstant og sparkede lige over målet på et godt angreb mod slutningen, men det blev Jonas Wind der blev helten.

Røde Stjerne kom foran kort før pausen, da Milan Pavkov via Victor Nelssons fod scorede i en blød bue over Sten Grytebust.

Scoringen var en kold dukkert for FCK, fordi den faldt så kort før pausen efter en periode, hvor FCK faktisk var godt med. Men bolden blev ikke clearet væk fra farezonen, da Røde Stjerne-spilleren slog til.

Foto: Ritzau Scanpix

Tam venstreside

Bryan Oviedo fik lov at starte, men slap ikke godt fra opgaven. Han virkede rusten, usikker og uden den timing, han havde haft med mere kamptræning i benene.

Samspillet i venstresiden med Viktor Fischer fungerede heller ikke godt. Hverken offensivt eller defensivt.

Fischer var anonym og uden den gennembrudskraft, han tidligere har haft. Han blev afløst af nyerhvervelsen Pep Biel.

Ståle Solbakken endte også med at udskifte både Oviedo og Fischer i løbet af anden halvleg.

På midten havde Jens Stage rigeligt at se til, mens anfører Zeca før pausen lænede sig gevaldigt op ad et rødt kort.

Nu kan FCK gå til returkampen med en stærk tro på, at billetten til play-off mødet med schweiziske Young Boys er ganske realistisk.

Se også: Nu afgøres Eriksens fremtid: De er interesserede, men...

Se også: Dansk stjerne suspenderet efter tiltale

Se også: Bjarne Riis afviser vild historie: - Den var ny