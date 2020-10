Drop det, FCK

Da sidste sæson gik på hæld, var Ståle Solbakken og Bo Henriksen to af de trænere, der havde siddet længst tid på deres pind i dansk fodbold.

Nu er de begge fortid.

Bo Henriksen stoppede forud for denne sæson i AC Horsens, og lørdag valgte FC København at fyre Ståle Solbakken som manager i kølvandet på skuffende resultater i 2020. Nordmanden har stået i spidsen for FCK i 420 Superliga-kampe fordelt over to perioder, så det er en markant person, der nu ikke længere er i dansk fodbold.

Sådan lyder det også fra Bo Henriksen, der nu arbejder som ekspert på TV3 Sport.

- Det er altid et chok, når én, der har gjort det så godt i så mange år, bliver fyret. Det er meget voldsomt, men man må have kæmpe respekt for det arbejde, Ståle Solbakken har udført i FC København, siger Bo Henriksen til tipsbladet.dk.

Som manager i AC Horsens har han ofte stået over for Ståle Solbakken, og han har både vundet og tabt til nordmanden.

- Han var en personlighed i dansk fodbold, og han var fagligt meget kompetent. Han var et forbilllede for rigtig mange af os øvrige trænere, og hans vindervilje og dedikation var en rigtig stor inspiration for mig og mange andre, siger Bo Henriksen.

Ståle Solbakken var manager i FC København, hvilket vil sige, at han i praksis både var cheftræner og sportsdirektør. Bo Henriksen var det samme i AC Horsens, og han tror, at løverne nu vil gå dele den post op i to. Det vil også være hans klare anbefaling.

- FC København vil nok trække i en anden retning nu og få en lidt mere normal organisation med en sportsdirektør og en cheftræner. Det forsøgte jeg også i AC Horsens, og det er efter min mening den bedste måde at gribe det an på, så én mand ikke står med et kæmpe ansvar alene. Det er altså ikke så tosset at dele det op på den måde, for det er en voldsom opgave at have nøglerne til det hele, siger han.

FCK har fyret Ståle, men har ikke kigget efter afløser. Video: Kenneth Meyer

Presset er enormt på FC København

I 2020 har FC København spillet 20 Superliga-kampe, og heraf har holdet blot vundet de syv. Det er næsten uhørt for et FCK-mandskab, og det er ifølge ledelsen også grunden til, at Ståle Solbakken nu er fortid.

Bo Henriksen tror, at flere ting har ført til FCK's nedtur.

- FCK har været rigtig hårdt ramt af skader, og det er selvfølgelig en faktor. Dame N'Doye og Jonas Wind var skadet i lange perioder i sidste sæson, og FCK havde ingen afløsere klar, siger han og tilføjer:

- Og så er der hele det mentale aspekt. Når tingene begynder at gå skævt, kan der hurtigt opstå en fejlfinder-kultur, og det er måske ekstra udtalt, når man som FC København har været vant til at vinde en hel masse og har fået skabt en vinderkultur. Nedture kan hurtigt blive selvforstærkende, og de kan få selv gode spillere til miste noget af troen på egne evner.

- Man føler måske ikke den samme frihed, og det er i det hele taget nogle voldsomme mekanismer, der træder ind. Og så er det jo også et element, at presset udefra er enormt stort på FC København. Det mærker man i høj grad, når tingene ikke kører.

Det store spørgsmål er nu, hvem der bliver ny cheftræner i FC København. I første omgang har Hjalte Bo Nørregaard overtaget ansvaret, men han er formentlig kun en midlertidig løsning.

- Jeg tror, FC København leder efter én, der kommer med noget frisk energi med noget FCK-DNA, som det også blev sagt på pressemødet. Det er meget vigtigt for dansk fodbold, hvem FC København vælger, for det er traditionelt den klub i Danmark, der også gør det bedst internationalt, og der er brug for et stærkt FCK-mandskab, siger Bo Henriksen.

Kan du blive ny FCK-træner, tror du?

- Haha, det tror jeg ikke. Men det har jeg ingen kommentarer til.

Foruden Ståle Solbakken har FC København også opsagt samarbejdet med assisterende træner Bård Wiggen.

