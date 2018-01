Dropper FCK: Skifter til storholdets søsterklub

Tidligere på måneden kom det frem, at FC København havde overvejet at købe 20-årige Jesus Medina som erstatning for Benjamin Verbic, der smutter til Dynamo Kiev.

Ikke desto mindre kan offensivspilleren nu fjernes fra ønskesedlen i Telia Parken, eftersom Jesus Medina har underskrevet en fire-årig kontrakt med New York City FC. Angiveligt skulle spilleren være en del af Manchester Citys planer, og derfor kan Pep Guardiola glæde sig over, at spilleren skifter til den amerikanske søsterklub.

Spilleren tørner dog først ud for MLS-klubben, da paraguyaneren ikke kan få opholdstilladelse i Storbritannien. Det kræver nemlig, at det unge talent har spillet 60% af landsholdskampene. Og det er bestemt ikke tilfældet for Jesus Medina, der blot har optrådt en enkelt gang for A-landsholdet i Paraguay. Derfor kan Manchester City nyde godt af talentets ophold i USA.

Selv siger han om skiftet:

- Det er en unik følelse. Jeg har altid gerne villet spille for en storklub som New York City FC, som opnår sine mål, og det er et privilegium at være her, fortæller Jesus Medina til klubbens hjemmeside.

Dermed må FC København lede videre efter en Verbic-afløser.

