Droppet FCK'er: - En lortefølelse

FCK-målmand 'Kalle' Johnsson har de seneste uger været igennem en rutsjebanetur.

Den 31-årige svensker er gået fra landsholdsanfører til bænkevarmer.

Onsdag 31. marts stod han med anførerbindet omkring armen og vogtede målet for sit land, fem dage senere var han smidt på bænken, da FC København 2. påskedag mødte Randers FC i Parken.

- Jeg havde en dejlig følelse, da jeg var anfører i de sidste 30 minutter af den kamp (testkamp mod Estland, red.) og kom tilbage med ny energi.

- Så fik jeg besked om, at jeg ikke skulle spille. Det er trist, og selvfølgelig er det en lortefølelse ikke at spille, siger 'Kalle' Johnsson til Ekstra Bladet.

I de seneste tre kampe har han siddet udenfor. Jess Thorup har efter en sæson med alt for mange indkasserede mål givet pladsen i buret til norske Sten Grytebust

- Marginalerne er gået lidt imod mig. De bolde, jeg har ramt, er gået ind i stedet for ud. Det var vel lidt derfor, at de ville teste Sten, for at se om det kunne gøre en forskel.

- I sidste sæson havde jeg mange kampafgørende redninger, og jeg reddede mange point. Det er udeblevet lidt i denne sæson. Vi har lukket mange flere mål ind, og det er ikke bare mig, men hele holdet, der ikke har præsteret 100 pct.

- Når det sker over en længere periode, og du ikke har gode resultater, prøver du noget andet til sidst, siger 'Kalle' Johnson, der har prøvet at blive sat udenfor før.

Det sidste halvår i franske Guingamp tilbragte han på bænken, inden han i sommeren 2019 skiftede til FCK.

- Jeg har været der før, og det er bare at arbejde videre. Man vil altid spille, og jeg tager kampen op. For mig handler det om at vise mine kvaliteter og håbe, at jeg snart får muligheden igen.

- Der kommer sådanne perioder i karrieren, og jeg plejer at blive stærkere af det, siger 'Kalle' Johnsson.

'Kalle' Johnsson og FCK lukkede 35 mål ind i grundspillets 22 kampe. Det kostede svenskeren pladsen i buret. Foto: Jens Dresling

Ikke meget tyder på, at han vender tilbage i FCK-målet i denne sæson, og i forhold til EM-drømmen er det skidt timing at være endt som reserve lige før slutrunden.

- Landstræneren kender mine kvaliteter, og forhåbentlig skifer han mig ikke ud.

- Jeg håber at komme til EM, og derefter må vi se, hvad der sker, siger ’Kalle’ Johnsson, der til sommer har to år tilbage af sin kontrakt i FCK.

Han trives i både klubben og i den danske hovedstad og har derfor heller ikke et ønske om at skulle hurtigt væk for enhver pris.

Han er lige nu tredjemålmand for Sverige bag den tidligere FCK-keeper Robin Olsen og Kristoffer Nordfeldt fra tyrkiske Genclerbirligi.