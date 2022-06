Hvad der skulle have været en spiller med mål i støvlerne, er i stedet blevet til noget af en fuser for FC København.

Khouma Babacar har ikke levet op til de store forventninger, der fulgte med hans skifte fra italiensk fodbold.

Nuvel, han scorede i sin debut for løverne, og det er blevet til tre mål og to assists i 14 kampe, men han har fået fans og medier på nakken på grund af hans attitude.

FC Københavns sportschef, Peter Christiansen, er enig i, at senegaleseren ikke helt har fundet frem til den rette attitude på banen.

- Det er klart, at du skal respektere dine holdkammerater og dine omgivelser i forhold til dit udtryk. Den balance har han nok ledt en smule efter, erkendte Peter Christiansen torsdag overfor Ekstra Bladet.

Babacar har kæmpet med attituden. Foto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Han mener dog ikke, det er gennemgående for angriberens generelle attitude, og det er ikke noget, som FCK-chefen vil måle angriberen på.

- Vi har ikke nogle problemer med det i dagligdagen som sådan, siger Peter Christiansen.

- Jeg skal måle ham på, hvad han laver, når han er inde på banen. Målt på mål per minutter på banen er han jo bedre end det snit i forhold til involvering i mål, som vi så, inden han kom. På det barometer har han reelt set leveret fint.

Samtidig erkender han dog, at angriberen nok har gjort sig nogle tanker om hans første halve år i dansk fodbold.

- Det er ikke, fordi han ikke er glad for at score et mål. Men hver spiller har hver sin stil. Jeg tror, man kan gøre det lettere for sig selv ved måske også at gøre sig nogle tanker om 'hvad er mest gavnligt for mig selv i den henseende?' Og det tror jeg helt sikkert også, at han har gjort.

Khouma Babacar får mulighed for at score nye mål for løverne, når FC København 17. juli åbner sæsonen hjemme mod AC Horsens.

