Dyrt FCK-flop jagter spilletid: - Jeg kan blive, jeg kan skifte

Kenan Kodro er langt fra holdet i FC København. Det frustrerer den 25-årige angriber, der med egne ord har gjort alt for at overbevise manager Ståle Solbakken

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Kenan Kodro kom til København med store forhåbninger og til store forventninger, men hverken angriberen eller FCK har været tilfredse.

Ikke siden et indhop i pokalnederlaget mod FC Midtjylland 1. november har den 25-årige bosniske angriber fået spilletid, og i den sidste del af efteråret var han end ikke i truppen.

- Min situation er lidt svær, og det var ikke noget, jeg forventede, da jeg kom. Jeg kom, fordi klubben og træneren ønskede mig. Det var den primære årsag.

- Desværre har alt ændret sig. Jeg ved ikke præcist hvorfor, men jeg har altid respekteret trænerens valg, siger Kenan Kodro til Ekstra Bladet.

Ifølge den spanske avis La Voz de Asturias er han et emne i Sporting Gijón, der mangler en 9'er. I FCK er han i overskud, så på den måde ville et skifte give god mening.

- Når en spiller ikke spiller, så starter alle med at spekulere og tale om andre klubber. Det er helt naturligt. Men jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske.

- Jeg kan blive, jeg kan skifte. Jeg ved det ikke. Men jeg er 25 år gammel og vil spille, siger angriberen, der kostede FCK 12 mio. kr., da han i sommer skiftede fra Mainz 05.

Dame N'Doye (tv.) og Kenan Kodro (th.) kom begge til FCK i sommer. Det er gået vidt forskelligt for de to angribere. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Han lægger ikke skjul på, at den manglende spilletid frustrerer ham.

Den bosniske landsholdsangriber har brug for spilletid og siger, at han har arbejdet hårdt på at overbevise manager Ståle Solbakken om at bruge ham.

- Jeg har forbedret mange af de ting, han har bedt mig om. Konkurrencen er hård, men jeg tror på mig selv og er sikker på, at jeg kan spille godt for FC København.

- Men det er ikke mig, der afgør det. I fodbold kan tingene hurtigt ændre sig, så vi må se, hvad der sker. Jeg kan bare sige, at det bedste for mig vil være at spille.

Kenan Kodro er søn af den tidligere FC Barcelona-angriber Meho Kodro og er vokset op i Spanien, hvor hans kæreste stadig bor i San Sebastian.

Han har fortsat tre og et halvt år tilbage af sin aftale med FC København.

Aktuelt står han bag Dame N'Doye, Pieros Sotiriou og Jonas Wind i angrebskøen, og da også Viktor Fischer kan spille helt fremme, er han reelt femtevalg.

