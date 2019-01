Dyrt FCK-flop på vej væk

Kenan Kodro skal bruge transfervinduets sidste dag på at slippe væk fra FCK. Angrebsfloppet var end ikke i truppen, da københavnerne med flere reserver onsdag mødte svenske Örebro

Der arbejdes på transfervinduets sidste dag hårdt på at finde en løsning for Kenan Kodro. Angriberen har ingen fremtid i FC København. Foto: Jens Dresling

Den sidste brik er ved at falde på plads i FCK’s transferpusplespil.

Klubben har købt de to spillere, den håbede. Den har udlejet de to talenter, som var planen. Nu mangler Ståle Solbakken blot at få sendt den bosniske angriber Kenan Kodro videre i systemet.

Angriberen kom for ca. 12 mio. kr. i sommer fra tyske Mainz 05, men har floppet i det københavnske.

Han har ingen fremtid i FCK, hvilket senest blev understreget onsdag, da han end ikke var i truppen til testkampen mod Örebro i Dubai.

FCK stillede ellers med flere af reserverne mod svenskerne, og på bænken sad unge folk som Ahmed Daghim, Niklas Vestlund, Jacob Haahr og Felix Winther.

Men altså ikke Kenan Kodro.

På transfervinduets sidste dag bliver der både fra spilleren og klubbens side arbejdet intenst på at finde en løsning, og den kunne meget vel være i Spanien, hvor Kodro fortsat har et godt navn.

Han har tidligere i transfervinduet blevet kædet sammen med spanske klubber, og meget peger på, at han er i en ny klub, når dagen er omme.

FC København skal kun spille 16 kampe i foråret, så manager Ståle Solbakken har ikke brug for nogen stor trup, og med en position sidst i angrebskøen er der ikke udsigt til minutter for 25-årige Kodro.

