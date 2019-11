Efter afsløring: FCK-komet får ny chance

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye ændrede tirsdag reglerne for, hvordan unge i Mohamed Daramys situation får dansk indfødsret, så FCK'eren formentlig vil kunne nå at få det i begyndelsen af 2020. Det sker, efter tipsbladet.dk i sidste uge satte fokus på Daramys situation

Alt håb for Mohamed Daramy syntes ude. FCK-kometen havde udsigt til at vente mellem et og halvandet år mere på at få dansk indfødsret, så han kunne stille op for danske landshold. Men nu har ministeren - efter tipsbladet.dk's afsløring - ændret på reglerne.

Det betyder, at Daramy efter alt at dømme godt kan nå at blive dansk statsborger, inden han fylder 18 år den 7. januar. Det er nemlig afgørende, at han når det inden sin fødselsdag.

Forklaringen er, at børn og unge under 18 år, hvis forælder opnår dansk indfødsret, også kan få indfødsret som såkaldt biperson. Det stod Mohamed Daramy til at misse med få uger eller måneder.

Man skal nemlig til en grundlovsceremoni hos sin lokale kommune, før ens statsborgerskab træder i kraft. De ceremonier kan tidligst finde sted en måned, efter Folketinget vedtager loven om at tildele indfødsret til en gruppe mennesker.

Loven, der skulle give FCK-spillerens mor, Isata Daramy, dansk pas, vedtages efter planen lige før jul. Hvis hun skal vente mindst en måned på en grundlovsceremoni, når hendes fodboldspillende søn altså at fylde 18 år i mellemtiden.

Nu har minister Tesfaye dog ændret den bekendtgørelse, der styrer, hvornår kommunerne skal afholde grundlovsceremonier. Nu kan unge i samme situation som Daramy søge om dispensation fra den normale frist, men det gælder kun dem, der fylder 18 år inden for en måned efter lovens vedtagelse i Folketinget.

-Det giver efter min opfattelse ikke mening, at en kommunalbestyrelse, som har et ønske om at udvise fleksibilitet i forhold til en ansøger og dennes barn, ikke har mulighed for det, skriver Mattias Tesfaye i en orientering til Folketingets Indfødsretsudvalg.

De nye regler træder i kraft fra i morgen, torsdag. Derefter Isata Daramy kan anmode Hvidovre Kommune om atafholde en ekstraordinær ceremoni, som hun kan nå at deltage i, inden hendes søn fylder 18 år.

Det er dog stadig op til kommunalbestyrelsen, om den vil efterkomme sådan et ønske, og om den vil anmode udlændinge- og integrationsministeren om dispensation fra fristerne.

Selv om der ikke er mange arbejdsdage mellem lovens forventede vedtagelse og den 7. januar, kan Isata Daramy formentlig godt nå at komme til ceremoni inden Mohamed Daramys fødselsdag.

- Den nye bestemmelse træder i kraft i morgen, så hvis moderen beder om det, har kommunen jo i hvert fald hele december måned til at søge om og få dispensation. Der er også tre arbejdsdage i januar, før den unge fodboldspiller fylder 18 år, og hvor kommunen kan afholde ceremonien, siger Eva Ersbøll, der er ekspert i indfødsret ved Institut for Menneskerettigheder, til tipsbladet.dk.

- Selv om det er kort tid, er der nok en repræsentant for kommunen, der en af dagene kan gennemføre ceremonien og trykke Isata Daramy i hånden. Så det burde kunne nås

Mohamed Daramys forældre er fra Sierra Leone, men han har flere gange slået fast, at han drømmer om at repræsentere de danske landshold. Det tyder altså på, at han snart får chancen.

Tipsbladet.dk har henvendt sig til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få uddybet, hvorfor ministeren har ændret bekendtgørelsen.

- Det er, fordi jeg er blevet opmærksom på, at der ville være nogle 17-18 årige, der ender med mellem to stole.Der synes jeg, at det vil være lidt unfair for dem, hvis de skulle vente yderligere på, at de kunne blive statsborgere og så søge selv som voksne mennesker, siger Tesfaye til tipsbladet.dk.

- Jeg vil gerne indrømme, at det var Mohamed Daramys historie, der gjorde mig opmærksom på det her hul i lovgivningen, men det er jo ikke specifikt møntet på ham.

