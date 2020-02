Efter brandkamp: Hylder vilde Victor

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Han er kun 21 år men ragede på Celtic Park op som en garvet, international topspiller. Dagen derpå har beskedne Victor Nelsson ikke selv lyst til at sætte ord på sin egen præstation, men det har en anden af kampens topleverandører, holdkammeraten Rasmus Falk, bestemt ikke noget imod.

- Victor har jo været igennem lidt af det samme, som os andre, der kom fra en anden dansk klub og blev kastet ind i det her, lyder det fra den syv år ældre midtbanespiller, der kom til FCK fra OB for tre et halvt år siden.

- Hvis du spørger ham, så vil han også selv forklare, at han lige skulle lære mekanismerne at kende. Men nu har han stor tryghed i spillet og ved, hvordan det hele spiller.

Victor Nelsson spillede en brandkamp mod Celtic. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- I går spillede han en fantastisk kamp, og hans alder og potentiale er rigtigt, rigtigt godt. Vi håber, at han bliver ved med at levere sådan for os, for det er vigtigt med de der gode, individuelle præstation i den slags kampe.

- Det giver noget til holdet. Vi er afhængige af den slags, for vi ved, at vi ikke kan spille en udekamp mod for eksempel Celtic uden at give chancer væk. Derfor har vi brug for alt det gode, vi kan hente hos folk.

- Victor har mange år foran sig og en stor fremtid. Jeg tænker bare mest på den glæde, vi kan få af ham her, siger Rasmus Falk.

Det sidste er måske et spørgsmål om kort tid, for Victor Nelssons markedsværdi steg formentlig temmelig markant med præstationen i Glasgow.

