Efter chok-nederlag: Ståle er bekymret

Træner Ståle Solbakken og resten af FC København led et overraskende nederlag til Esbjerg, da københavnerne blev sendt hjem med et 0-1-nederlag i fredag.

Det betyder, at FC Midtjylland med en sejr over Lyngby kan få et forspring i mesterskabskampen på syv point.

Efter kampen måtte FCK-træneren da også indrømme, at stillingen giver anledning til bekymring.

- Jeg har bange anelser i forhold til stillingen i Superligaen, siger Ståle Solbakken.

- Som det ser ud nu, er der ikke plads til flere af den slags kampe, hvis vi skal blive mestre.

Trods bekymringen er Ståle Solbakken alligevel optimistisk, og han har ikke opgivet håbet endnu.

- Jeg er stort set ligeglad (med forspringet, red.). Syv point svarer til tre sejre, så vi må arbejde på at vinde de indbyrdes kampe mod FCM.

FCK’s Rasmus Falk, der spillede hele kampen mod Esbjerg, var meget skuffet efter nederlaget til Esbjerg.

- Jeg vil aldrig sige, at jeg er tilfreds med noget som helst, når jeg har tabt 0-1 i Esbjerg, siger Rasmus Falk.

- Vi har haft en rigtig god opstart, og vi gik ind til kampen med tanken om at hente tre point. Alle point tæller, og derfor er det ekstra tungt.

Ligesom sin træner vurderer Falk, at kampene mod FCM kan komme til at have afgørende betydning.

- De indbyrdes opgør mod Midtjylland kommer til at få ekstrem betydning, men alle kampe er lige pludselig ekstra vigtige for os, siger han.

På torsdag skal FCK på hjemmebane møde skotske Celtic i 16.-delsfinalen i Europa League. Ifølge Falk kommer nederlaget ikke til at påvirke den kamp.

- Nederlaget ændrer intet i forhold til Celtic. Vi har tabt kampe før, hvor vi har vundet den efterfølgende kamp. En del af mit job er at rejse sig igen hurtigt, siger Rasmus Falk.

