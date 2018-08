Efter europæisk triumf: Ståle vil hente gammel kending

Ståle Solbakken har fundet målmanden, der skal agere reserve for Jesse Joronen og Stephan Andersen i et travlt efterår med Europa League-gruppespil.

Efter torsdagens store triumf mod Atalanta sagde den norske manager, at FCK ville prøve at få en tredjemålmand, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det tæt på at lykkedes.

En gammel kending vender - hvis Ståle Solbakken ellers får det, som han ønsker - tilbage til træningsanlægget på Frederiksberg.

Frederik Ibsen bliver efter alt at dømme målmanden, der skal være klar til at træde til, hvis Joronen eller Andersen må melde forfald.

21-årige Frederik Ibsen har fået sin fodboldopvækst i FC København og har blandt andet spillet Champions League for klubbens ungdomshold.

Han har også været i aktion for FCK’s reservehold og trænet med førsteholdet, så kender han alt til kulturen i den københavnske klub.

Frederik Ibsen har det seneste års tid været reservemålmand i Vendsyssel. Nu skal den unge keeper være tredjevalg i FCK. Foto: Vendssyssel FF

I sommeren 2017 skiftede han til Vendsyssel på en to-årig aftale, men i den nordjyske klub har han måttet se Nicolai Flø løbe med al spilletiden.

Ibsen har været trofast bænkevarmer og har måttet nøjes med spilletid i pokalturneringen.

Da målmandsreserven bare har et halvt år tilbage af sin aftale, betaler FC København kun, hvad en kilde over for Ekstra Bladet beskriver som en minimal sum for den unge målmand - formentlig et par hundrede tusinde kroner.

FCK mangler en tredjemålmand, da Kim Christensen har stoppet sin aktive karriere og er blevet målmandstræner i hovedstadsklubben.

Derfor skulle Solbakken bruge en ekstra målmand uanset hvad, og dialogen omkring Ibsen har, så vidt Ekstra Bladet erfarer, stået på i et stykke tid.

Vendsyssel havde da også i sidste uge hollandske Ritchie Steinmann til prøvetræning, men hollænderen fik tommelfinger ned af sportsdirektør Mogens Krogh.

Den tidligere Brøndby-keeper vurderede ikke, at Steinmann var en målmand, der kunne begå sig i Superligaen, og han blev derfor sendt hjem uden kontakt.

Se også: Hylder formidable FCK: Her er de enestående

Superligaen indefra: Tibbling kan blive rekorddyr FCM-spiller