Efter FCK-stop: - Havde behov for luftforandring

Brian Priske forlod Ståle Solbakkens FC København i 2017 på grund af uenigheder med den norske cheftræner, Sparta Prag-træneren havde brug for luftforandring, men ser ikke skuffet tilbage på tiden i FCK

'Uenigheder i forhold til min rolle og nogle faglige ting i hverdagen, og til sidst har kompromisserne været for mange og for store.'

Med disse ord lukkede Brian Priske FCK-kapitlet, der kun nåede at omfatte 2016-2017-sæsonen, hvor han som assistenttræner for Ståle Solbakken var med til at vinde The Double og spille Champions League-gruppespil.

Dengang ærgrede Brian Priske sig over splittet, men samarbejdet med Ståle Solbakken fungerede bare ikke.

- I sidste ende følte vi begge, at vi havde behov for luftforandring, men vi har stadig kontakt og snakker sammen - ikke ofte - men vi snakker da, og jeg kigger stadig tilbage på tiden her med gode minder på mange måder, fortæller Brian Priske til Ekstra Bladet og den fremmødte presse.

Du følte dig ikke kasseret?

- Nej slet ikke, jeg havde en fantastisk tid med klubben i forhold til de folk, der var der dengang, svarer Priske og fortsætter:

- Og så var resultaterne fantastiske, da jeg var her med Ståle og resten af staben, vi vandt the double og sikrede CL-fodbold.

Ståle Solbakken og Brian PriskeS veje skulle senere mødes, da Priske blev sat i spidsen for FC Midtjylland, FCK's mangeårige rivaler. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Men selvom resultaterne var flotte, så gik Priske og FCK alligevel fra hinanden på grund af interne uenigheder mellem Ståle Solbakken og Priske. Men Priskes tilbagekomst til Parken er ikke noget hævntogt, selvom han selvfølgelig gerne vil slå sin gamle klub.

- Jeg er ikke ekstra sulten for at vinde set i lyset af det, der er sket i fortiden, udtaler Brian Priske forud for CL-opgøret mod FCK.

- Det tilføjer lidt ekstra til kampen, at jeg har en fortid her, men jeg havde en god sæson her.

- Og nu er min sult og lyst er primært drevet af få succes med Sparta og forsøge at få Champions League tilbage til Prag.