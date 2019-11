Efter FCK-succes i Europa: Danmark tæt på magisk plads

Sådan gik det konkurrenterne

Danmark: FC København har gode kort på hånden. Med blot uafgjort mod Malmö FF i Parken er de videre til 1/16-finalen i Europa League. Hvis Dynamo Kiev ikke slår Lugano hjemme, er københaverne også sikret avancement.

Tjekkiet: Slavia Prag er eneste tilbageværende hold og har udspillet sin rolle i Champions League. De skal lave et stort resultat ude mod Dortmund i sidste kamp, for at Tjekkiet kan have en chance for at gå forbi Danmark.

Skotland: Det kører for skotterne i Europa League. Celtic vandt igen, og Rangers spillede uafgjort. Celtic er videre, og Rangers er det samme med blot uafgjort hjemme mod Young Boys. Skotland kan meget vel passere Danmark.

Cypern: Som ventet vandt APOEL ude over Dudelange, og dermed er de sikre på at gå videre til 1/16-finalen. Cypern er 1,25 point efter Danmark, og det svarer til, at APOEL skal hente to sejre og en uafgjort mere end FCK. Det sker næppe.

Grækenland: Kun Olympiakos er tilbage, og de skal slå Røde Stjerne i sidste Champions League-runde for at komme i Europa League. Det virker usandsynligt, at grækerne henter Danmark.

Serbien: Røde Stjerne fik store tæsk af Bayern München, men vil med uafgjort ude mod Olympiakos gå videre til 1/16-finalen i Europa League. Partizan smed en 2-0-føring mod AZ og kan ikke længere komme videre.

Kroatien: Det vil være katastrofalt, hvis Dinamo Zagreb slår Manchester City og går videre i Champions League. Det vil give Kroatien 1,750 point. Formentlig ender Zagreb i Europa League.

Schweiz: Schweizerne havde en elendig torsdag aften, da alle tre hold tabte i Europa League. Basel er dog alligevel 1/16-finaleklar, mens det kniber for Young Boys. De skal formentlig slå Rangers ude for at gå videre. Lugano er færdige.