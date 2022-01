Efter hård kritik: Ny chef i Parken

Parkens græstæppe har fået meget kritik i efteråret, og nu overlader FC København ansvaret for Danmarks mest omtalte græsstrå til en ny mand.

Det bliver farvel til den tidligere greenkeeper, Daniel Madsen, der i 15 år har forsøgt at få styr på det udfordrende underlag. FC København har i stedet ansat Theis Fonseca Holmene, oplyser klubben til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi har ændret organisatorisk omkring banen, og vi glæder os meget til at byde Theis velkommen og fortsætte det store arbejde, der bliver gjort for at sikre en god bane i Parken, lyder det fra FCK-direktør Jacob Lauesen.

Det har været et hårdt efterår for græsplænen i Parken, der både af landstræner Kasper Hjulmand og utallige eksperter har fået krads kritik for at være alt for dårlig.

Kasper Hjulmand kan måske juble over det nye græs i Parken snart. Foto: Lars Poulsen

FC København har tidligere forklaret det dårlige underlag med årstider og en ufordelagtig beliggenhed, men nu bliver der altså også ændret i, hvem der står med ansvaret for de sarte strå.

Det bliver Theis Fonseca Holmene, der overtager fra Daniel Madsen efter adskillige år, og Fonseca Holmene har sin fortid som ansvarlig for græsunderlaget på Skagens fodboldanlæg og som greenkeeper på golfbanen Hvide Klit.

Samtidig ændrer FC København organisatorisk, så ansvaret for banen fremover ligger under stadiondriften. Det betyder, at det nu er direktør Jacob Lauesen, der sidder med ansvaret i stedet for Daniel Rommedahl, der har titel af Director of Football Operations & International Affairs.

Det største ansvar sidder den nye greenkeeper dog med, og han skal nu overbevise både fodboldfans og landstræner om, at Parken kan gro græs på landsholdsniveau.

Theis Fonseca Holmene starter i det nye job med det samme.

