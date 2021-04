Efter kæmpe drama: Wilczek ond ved Brøndby

Kamil Wilczek scorede to og brændte straffespark mod Brøndby i en kamp, der først blev afgjort til sidst

Kamil Wilczek var i en central hovedrolle, da FCK for første gang besejrede Brøndby i sæsonen. 3-1 vandt gæsterne i en kamp, der sluttede med masser af dramatik.

Polakken scorede to og brændte straffespark på sin egen hjemmebane. Men redningen på straffesparket fra Marvin Schwäbe førte til scoring, da Mohamed Daramy fulgte op på returbolden og sikrede sejrsmålet.

En VAR kendelse fik afgørende betydning for kampens udfald.

Dommer Michael Tykgaard dømte i første omgang ikke straffespark, da Hjörtur Hermansson havde hånden i unaturlig position over sit hoved. Men han blev anbefalet at se kendelsen igen på skærmen. Og så var han ikke i tvivl.

I slutsekunderne scorede Kamil Wilczek til 3-1 på et oplæg fra Jens Stage.

Foto: Lars Poulsen

Efter to sejre i sæsonen mod FCK, led Brøndby det første nederlag. Og nu er Niels Frederiksens tropper kommet skidt fra start i mesterskabsslutspillet med to nederlag i de to første kampe.

Omvendt har FCK fået en drømmestart i jagten på FCM. To sejre over Randers og Brøndby giver tro på, at klubben kan hænge på helt i toppen.

Efter en svag første halvleg vågnede Brøndby efter pausen. Offensivt var det en gevinst at bytte Morten Frendrup med Lasse Vigen Christensen.

Brøndby evnede langt bedre at holde på bolden efter pausen, hvor gæsterne kom længere tilbage på banen. Det var et fornemt opspil, der førte til udligningen.

Fine kombinationer mellem Kevin Mensah og Josip Radosevic på højrekanten førte til et indlæg fra kroaten. På vejen ramte den en FCK-spiller og foran mål var Mikael Uhre på sin plads og scorede sæsonens 14. sæsontræffer.

Foto: Lars Poulsen

En rodet forestilling

Både Brøndby og FC København stillede med uændrede mandskaber i forhold til første runde i mesterskabsspillet.

Det betød, at Mathias Zanka Jørgensen sad på bænken igen, lige som Kamil Wilczek var med fra start. Det skulle vise sig at være en klog beslutning.

Det meste af første halvleg blev en meget rodet affære. Præget af mange fejlafleveringer og uprovokerede fejl.

Det var dog FCK, der forsøgte mest. Både Viktor Fischer og Lukas Lerager forsøgte – uden held – fra distancen.

Brøndby sled med at holde på bolden, når de kom i nærheden af FC Københavns straffesparksfelt. Det var sjældent hjemmeholdet truede Sten Grytebust.

Mikael Uhre havde godt nok bolden i mål omkring den halve time, men han var i klar offside-position, da han scorede.

Wilczeks lange ben

Gæsterne kom i front mod slutningen af første halvleg. Rasmus Falk kom alene med Marvin Schwäbe, der præsterede en mesterlig refleksredning.

Bolden sprang ud til Victor Kristiansen, der var lidt heldig med at finde Kamil Wilczek midt for mål.

Foto: Lars Poulsen

Som så ofte før fik vi set, hvor beslutsom polakken altid er, når bolden falder ned foran ham. Han stak det lange ben frem og scorede via den ene opstander.

For én måned siden scorede Wilczek også på Brøndby Stadion, men ved den lejlighed blev scoringen underkendt.

