Efter katastrofe-start: Hyldes af chefen

Nej, nej, nej!

Det var de ord, man kunne høre rundt omkring på tribunerne i Parken efter de første små 15 minutter af pokalsemifinalen mod FC Nordsjælland. Ord, der var rettet mod én spiller.

For FC Københavns Valdemar Lund var kommet yderst uheldigt fra start og var allerede ved at koste et mål efter under to minutter af opgøret.

Siden fulgte en fejl mere, inden han endte med at begå det straffespark, der bragte gæsterne på 1-1.

Alligevel hylder cheftræner Jacob Neestrup sin unge midtstopper efter 5-3-sejren.

- At du kan få så svær en start på en kamp, hvor du laver tre store, store fejl, og så på den måde kommer tilbage, det har jeg kæmpe respekt for. Det siger noget om hans talent, siger FCK-chefen, der kalder Lunds indsats for 'en kæmpe præstation'.

- Jeg synes, det er dybt imponerende, at så ung en spiller med så svær en start bare rejser sig op. Det er bare kvalitet.

Der var kys og kærlighed til Valdemar Lund, der fra start var virkede helt ved siden af sig selv. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Skal have kærlighed

I pausen blev Valdemar Lund flået ud og erstattet af Denis Vavro, men det var ikke på grund af den 19-årige stoppers præstation i de første 45 minutter, understreger FCK-chefen.

- Jeg tager ham ud, fordi han har et gult kort, og de ligger med den hurtigste spiller, Superligaen nogensinde har set, ved ham. Det er derfor. Jeg er ked af, at jeg måtte tage Valdemar ud, og han fik en kæmpe krammer i pausen, siger Neestrup.

En krammer fik Valdemar Lund også på banen, da han efter de første par fejl lynhurtig blev kaldt hen til FCK-træneren, der trådte et par skridt ind på banen for at give et par råd.

Men frem for at tale med store ord, så gjorde Jacob Neestrup brug af en anden metode.

- Spillerne skal have kærlighed. Og ja, der er pres på. Det er sådan, det er. Det handler om at give dem ro frem for skideballer. Det handler om at vise hinanden tillid, siger Neestrup, der glæder sig over torsdagens præstation, der betyder, at FCK er i pokalfinalen for første gang siden 2017.

- Det betyder meget for selvforståelsen, for det er for mange sæsoner siden, vi har været i pokalfinalen. Nu er vi der, og vi ved, det bliver en stor dag for både os og for AaB i en fantastisk kulisse.

Pokalfinalen spilles i Parken 18. maj.