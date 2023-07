Efter koncertstorm: Parkens græs er dødt

Når tusindvis af Bruce Springsteen-fans i denne uge har hoppet færdigt til 'Born In The USA' i Parken, skal græstæppet skiftes.

Sådan lyder det fra Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment.

- Det skal skiftes, det er vi slet ikke i tvivl om. Det har hele tiden været planen, fortæller Agerholm om græstæppet på FC Københavns hjemmebane.

Parken har de seneste uger huseret store koncerter med Depeche Mode og Coldplay, og nu venter der tirsdag og torsdag to udsolgte aftner med Bruce Springsteen og The E Street Band.

- Hvis ikke græsset er stendødt, når de plader inde i Parken bliver pillet af i slutningen af ugen, så er der sket noget, vi ikke kan forstå, griner Agerholm, der samtidigt slår fast, at det er noget, man er helt forberedt på.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Engelske Coldplay spillede tidligere på måneden to udsolgte koncerter i Parken. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Det vil altid være en grundlæggende forudsætning, når vi har koncerter i så lang tid, at græstæppet ikke kan tåle det.

- Det er jo som når man sætter et soppebassin op på sin græsplæne i haven, at så efter en lille uge er græsset under dødt. Det kommer sig så igen, men det har vi ikke tid til at vente på.

Derfor ligger der også plan for, hvordan man får græstæppet til at stå snorlige inden FC Københavns åbning af hjemmebanen.

- Vi har en plan liggende klar, og den bliver kørt ind i næste uge, og så starter vi jo med to udebanekampe, så tæppet har rigeligt tid til at lægge sig og blive klar.

Græsset i Parken blev i vinters totalrenoveret for et tocifret millionbeløb. I foråret blev det dog konkluderet, at plænen, der var genstand for meget kritik, havde fået stress.