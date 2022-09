Efter kritik: FCK-stjerne forsvarer profiler

Carlos Zeca er ikke nødvendigvis enig med sin egen træner i, at FC København mangler ledere, som Jess Thorup ellers pointerede for blot en uge siden

FC København kom resultatmæssigt tilbage på sporet, da de fredag aften slog Silkeborg 1-0.

Det skete blot fem dage efter, cheftræner Jess Thorup gik i kødet på flere af sine profiler og efterlyste mere lederskab ovenpå 1-3-nederlaget til FC Nordsjælland.

Når Carlos Zeca ikke var med, måtte andre tage noget ansvar på sig, lød det blandt andet.

Fredag var FCK-anføreren så tilbage i startopstillingen, og efter sejren over Silkeborg spurgte Ekstra Bladet ham derfor til Jess Thorups udtalelser.

- Jeg synes, vi har forskellige typer af ledere. De mest erfarne, vi har og de andre anførere - Falk og Boilesen - de er andre typer ledere end mig. Og jeg er nødt til at sige, at de er ledere, og uden dem kunne jeg ikke være den leder, jeg er i dag. De hjælper mig med alt på og uden for banen, siger Zeca.

- Måske har træneren sine grunde til at sige det, men min mening er, at vi er ledere på forskellige måder. Vi mangler måske nogle flere ledere end blot dem, som alle tænker på. Vi skal have 11 ledere på banen, så er det nemmere for os.

Jess Thorup fik efter sine udtalelser kritik fra flere kanter.

Fodboldekspert Mikkel Bischoff mente eksempelvis, at FCK-træneren dermed fralagde sig ansvar ved ud komme med sådan en udtalelse, mens Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen, vurderede, at Thorup skød sig selv i foden ved at komme med en så krads kritik af de aldrende profiler i klubben.

Efter 1-0-sejren over Silkeborg var det da også en langt mere tilfreds Jess Thorup, der denne gang uddelte ros til sine spillere for fredagens præstation i Parken.

- Der var mere lederskab. Og det var for mig ikke kun Zeca, som jeg henviste til sidst. Jeg synes, at alle tog et ansvar. Vi har snakket om, at ledelse også er at lede andre på forskellige måder. I dag arbejdede de, og de stod godt sammen i kæderne. De hjalp hinanden. Vi var ét samlet hold på banen, så det var godt at se.

Viktor Claesson blev kampens eneste målscorer, da han kørt før pausen headede den i kassen.

