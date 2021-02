Efter måltørke: - Det bliver usagligt!

HORSENS (Ekstra Bladet): 435 dage! Så længe er det siden, Viktor Fischer senest kom på mål tavlen i Superligaen.

Dengang leverede den fod- og mundrappe Fischer begge mål, da FCK besejrede Brøndby 2-1, men siden har offensiv-spilleren altså holdt scoringsfri i Superligaen. Indtil fem minutter inde i opgøret mod AC Horsens. Så slog FCK’eren til, da han fik en foræring af Søren Reese.

Endelig! Første mål i 435 dage

Viktor Fischer kunne juble over sin første Superliga-scoring i 848 minutter. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Det er sindssygt lækkert, og selvfølgelig har jeg savnet det, og det er logisk at få spørgsmålet om, hvordan det var endelig at score igen, lød det fra en glad Fischer, inden han slog over i en anden tone.

- Jeg synes til gengæld, det er irriterende, at folk skal gøre det til et spørgsmål om, hvor mange dage det er siden. I tager jo ikke højde for, at der har været ti måneder med skadesproblemer og to måneder med juleferie osv. Det bliver usagligt, lød det fra Fischer, der dog ikke kunne skjule sin begejstring over sin egen og FCK’s fine indledning på foråret.

- Vi har lignet et rigtig godt fodboldhold, siden vi skiftede til denne formation imod Sønderjyske. Vi er inde i en god stime spillemæssigt og pointmæssigt, og det er spændende, hvor limit er, hvis der er nogen.

- Det er sgu lidt irriterende, at man ikke kan juble i første omgang, lød det efter kampen fra fødselaren Wind.

Hvor er FCK’s limit dette forår? Går I efter guldet?

- Vi har selvtillid, og seks point i de to første kampe har selvfølgelig rykket troen. I Aalborg rejste vi os og leverede et flot comeback oven på en elendig start. Mod Horsens lukkede vi hurtigt kampen og stod imod alt, hvad de kom med.

- Men for at svare på dit spørgsmål, så er vi FCK. Vi går altid efter guldet.

Viktor Fischer spillede, med andre udregningsmetoder, 15 kampe og 848 minutter uden at score i Superligaen, inden han kom på tavlen i Horsens.

