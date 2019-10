Efter N'Doye-fest: Ståle sender roser til Herning

Dame N'Doye er tilbage for fuld udblæsning, men Ståle Solbakken sender stadig favoritværdigheden til Midtjylland

Han kunne ikke selv halte ud til pressen, fordi det gamle knæ skulle have behandling.

Men det skortede ikke på FCK’ere, der var klar til at kaste de store gloser efter tilbagevendte Dame N’Doye, der blev mestrenes store helt i Aarhus med to mål i sit comeback.

- Det er ikke kun mig, der er lykkelig over, min gode legekammerat er tilbage, lød det fra Viktor Fischer, der noterede sig for to assists til senegaleseren.

Se også: Vildt drama i Aarhus

- Det betyder så meget for klubben, fansene og hele holdet, han er tilbage. Han gør os flere procent bedre ved sin blotte tilstedeværelse, og mod AGF gjorde han forskellen. Ikke kun med sine to mål, han lå og sugede boldene til sig og skabte rum for os andre. Det er vores Godfather, der er tilbage, sagde Viktor Fischer.

Viktor Fischer (tv) var lykkelig over, at legekammeraten var tilbage. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken var af samme overbevisning, som de øvrige FCK’ere, men det er tydeligt, at nordmanden ikke tør glæde sig alt for tidligt over senegaleserens comeback.

- Han gjorde en stor forskel, men nu må vi se, hvor godt hans knæ holder. Han er 100 procent ikke med i pokalen torsdag.

- Nu spillede han 90 minutter, fordi AGF satsede på dødbolde, og han var et monster i luften igen. Jeg er sjældent overrasket over N’Doye, men det overraskede mig alligevel lidt, han var i stand til at holde hele kampen, sagde Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken var overrasket over N'Doyes fysik, men på trods af at stjernen er tilbage, så skal FCK holde tungen lige i munden for at holde trit med FCK. Foto: Claus Bonnerup

FCK halede ind på FCM i guldjagten og gjorde igen forskellen til fire point i FCM-favør. Med Dame N’Doye tilbage i hopla skulle man mene, at den normalt sejrssikre nordmand for alvor ville indstille kikkerten efter ulvene, men…

- Nu kan jeg jo forstå, jeg ikke må udtale mig om kampprogrammet, men vi skal holde tungen lige i munden disse måneder. Vi er godt kørende i tre turneringer, men FC Midtjylland har et pointsnit på omtrent 2,5 i Superligaen.

- Det er helt ekstraordinært og meget imponerende. Vi skal gøre alt for at hænge på Midtjylland med det snit…

FCM og FCK mødes 10. november i Herning.

Se de bedste billeder 1 af 13 2 af 13 3 af 13 4 af 13 5 af 13 6 af 13 7 af 13 8 af 13 9 af 13 10 af 13 11 af 13 12 af 13 13 af 13

Se de unikke fotos: Derfor sælger tidligere FCK-boss

Superligaen Indefra: 'Dummebøde' kostede AGF kassen